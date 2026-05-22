Onde assistir hoje ao Egito na Copa do Mundo da FIFA 2026? Próximo jogo, horário de início, canais de TV e transmissões ao vivo online





Para assistir a jogos fora do país onde são transmitidos originalmente, você pode contornar as restrições geográficas usando uma Rede Privada Virtual (VPN), como a ExpressVPN.

Como uso uma VPN?

1. Inscreva-se em uma VPN confiável, como ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, e instale o aplicativo no seu dispositivo.

2. Conecte-se a um servidor localizado no país onde sua plataforma de streaming preferida está disponível.

3. Faça login e assista. Encontre a transmissão ao vivo e clique em reproduzir.

Coisas a ter em mente:

1. Evite VPNs gratuitas. Elas não oferecem a velocidade e os recursos de desbloqueio necessários para esportes ao vivo.

2. Se estiver usando um computador, abra uma janela “Anônima” ou “Privada” no navegador para que o site de streaming não consiga ler seus cookies antigos.

3. Contornar bloqueios geográficos viola os Termos de Serviço de algumas plataformas de streaming.

No Egito, a partida será transmitida pela beIN SPORTS. Como detentora dos direitos exclusivos para a região do Oriente Médio e Norte da África (MENA), a beIN transmitirá o jogo ao vivo em seus canais dedicados beIN SPORTS MAX, além de disponibilizá-lo via streaming pelo aplicativo beIN CONNECT. Enquanto isso, na Bélgica, os direitos do torneio estão divididos entre as emissoras públicas VRT e RTBF. A partida será transmitida ao vivo e gratuitamente pela VRT 1 para o público de língua holandesa e pela La Une (RTBF) para o público de língua francesa, com transmissões digitais disponíveis no VRT MAX e no Auvio.

Qual será o próximo jogo do Egito na Copa do Mundo da FIFA 2026?

A partida de abertura da fase de grupos do Egito na Copa do Mundo da FIFA 2026, entre Bélgica e Egito, será realizada no icônico Lumen Field. Por se tratar da estreia dos Faraós no torneio e envolver duas nações altamente competitivas, a partida estará amplamente disponível tanto em plataformas de TV aberta quanto em plataformas premium.

Detalhes Informações Adversário Bélgica Data Segunda-feira, 15 de junho de 2026 Hora do pontapé inicial 12h (horário local) / 20h (horário de Londres) Estádio Lumen Field (Estádio de Seattle) Cidade Seattle, Washington, EUA

Emissoras da Copa do Mundo da FIFA 2026 em todo o mundo

Qual emissora está transmitindo a Copa do Mundo da FIFA no Egito?

Os torcedores que quiserem acompanhar cada momento da campanha do Egito na Copa do Mundo, estrelada por King Mo Salah, podem sintonizar na beIN Sports.

As melhores VPNs e transmissões gratuitas para assistir ao Egito na Copa do Mundo da FIFA 2026

Para assistir à Seleção Egípcia, você basicamente precisa se “transportar virtualmente” para um país que ofereça uma transmissão gratuita ou preferencial. Veja como fazer isso:

Escolha uma VPN de alta velocidade: as principais recomendações para 2026 incluem ExpressVPN, NordVPN e Surfshark Instale o aplicativo: baixe o software da VPN no seu dispositivo (laptop, celular ou smart TV) Conecte-se a um servidor estratégico Abra o serviço de streaming: acesse o site ou o aplicativo da emissora Comece a partida: Pesquise por “Copa do Mundo da FIFA” e curta o jogo do Egito ao vivo!

A escolha do viajante: streaming com o Saily eSIM

O Saily é um serviço de eSIM para viagens (desenvolvido pelos especialistas da Nord Security) que permite baixar um plano de dados digital diretamente para o seu celular. É particularmente útil para a Copa do Mundo de 2026, pois garante que você tenha a largura de banda de alta velocidade necessária para uma transmissão ao vivo em 4K ou HD sem atrasos.

Baixe o aplicativo : Baixe o aplicativo Saily na App Store ou no Google Play. Escolha seu plano: Selecione o país em que você está (por exemplo, os Estados Unidos para o torneio) e escolha um pacote de dados. Para transmissões intensas de partidas de 90 minutos, recomenda-se um plano de 10 GB ou 20 GB . Instale o eSIM: Siga o guia de instalação com um toque no aplicativo. Não é necessário nenhum cartão SIM físico nem “clipe de papel”. Ative e assista: assim que você pousar ou precisar de dados, ative o plano. Você poderá então abrir seu aplicativo de streaming e assistir ao jogo usando uma conexão móvel dedicada de alta velocidade.



