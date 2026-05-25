Onde assistir hoje ao Catar na Copa do Mundo da FIFA 2026? Canais de TV e transmissões ao vivo online





Para assistir a jogos fora do país onde são transmitidos originalmente, você pode contornar as restrições geográficas usando uma Rede Privada Virtual (VPN), como o ExpressVPN.

Como uso uma VPN?

1. Inscreva-se em uma VPN confiável, como ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, e instale o aplicativo no seu dispositivo.

2. Conecte-se a um servidor localizado no país onde sua plataforma de streaming preferida está disponível.

3. Faça login e assista. Encontre a transmissão ao vivo e clique em reproduzir.

Coisas a ter em mente:

1. Evite VPNs gratuitas. Elas não oferecem a velocidade e os recursos de desbloqueio necessários para esportes ao vivo.

2. Se estiver usando um computador, abra uma janela “Anônima” ou “Privada” no navegador para que o site de streaming não consiga ler seus cookies antigos.

3. Contornar bloqueios geográficos viola os Termos de Serviço de algumas plataformas de streaming.

No Catar, a partida será transmitida pela beIN SPORTS. Como detentora exclusiva dos direitos do torneio para a região do Oriente Médio e Norte da África (MENA), a beIN oferecerá ampla cobertura ao vivo em seus canais dedicados beIN SPORTS MAX e transmitirá cada momento ao vivo pelo aplicativo beIN CONNECT. Enquanto isso, na Suíça, a emissora pública SRG SSR detém os direitos oficiais. Para atender à população multilíngue do país, a partida será transmitida ao vivo e em aberto pela televisão via SRF (alemão), RTS (francês) e RSI (italiano), com transmissões digitais disponíveis em suas respectivas plataformas, SRF Play, RTS Play e RSI Play.

Qual será o próximo jogo do Catar na Copa do Mundo da FIFA 2026?

A partida de estreia do Catar na fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026, entre Catar e Suíça, será disputada no icônico Estádio da Baía de São Francisco. Por se tratar da tão esperada estreia dos Maroons no torneio contra um adversário europeu de peso, o jogo será amplamente transmitido tanto em canais abertos quanto em plataformas premium.

Detalhes Informações Adversário Suíça Data Sábado, 13 de junho de 2026 Hora do pontapé inicial 12h (horário local) / 20h (horário de Londres) Estádio Estádio da Área da Baía de São Francisco (Levi's Stadium) Cidade Santa Clara, Califórnia, EUA

Emissoras mundiais da Copa do Mundo da FIFA 2026

Qual emissora está transmitindo a Copa do Mundo da FIFA no Catar?

Os torcedores que quiserem acompanhar cada momento da campanha do Catar na Copa do Mundo podem sintonizar na beIN Sports.

As melhores VPNs e transmissões gratuitas para assistir ao Catar na Copa do Mundo da FIFA 2026

Para assistir à Seleção do Catar, você basicamente precisa se “transportar virtualmente” para um país que ofereça uma transmissão gratuita ou de sua preferência. Veja como fazer isso:

Escolha uma VPN de alta velocidade: as principais recomendações para 2026 incluem ExpressVPN, NordVPN e Surfshark Instale o aplicativo: baixe o software da VPN no seu dispositivo (laptop, celular ou smart TV) Conecte-se a um servidor estratégico Abra o serviço de streaming: acesse o site ou o aplicativo da emissora Comece a partida: Pesquise por “Copa do Mundo da FIFA” e curta o jogo do Catar ao vivo!

A escolha do viajante: streaming com o Saily eSIM

O Saily é um serviço de eSIM para viagens (desenvolvido pelos especialistas da Nord Security) que permite baixar um plano de dados digital diretamente no seu celular. É particularmente útil para a Copa do Mundo de 2026, pois garante que você tenha a largura de banda de alta velocidade necessária para uma transmissão ao vivo em 4K ou HD sem atrasos.

Baixe o aplicativo : Baixe o aplicativo Saily na App Store ou no Google Play. Escolha seu plano: Selecione o país em que você está (por exemplo, os Estados Unidos para o torneio) e escolha um pacote de dados. Para transmissões intensas de partidas de 90 minutos, recomenda-se um plano de 10 GB ou 20 GB . Instale o eSIM: Siga o guia de instalação com um toque no aplicativo. Não é necessário nenhum cartão SIM físico nem “clipe de papel”. Ative e assista: assim que você pousar ou precisar de dados, ative o plano. Você poderá então abrir seu aplicativo de streaming e assistir ao jogo usando uma conexão móvel dedicada de alta velocidade.



