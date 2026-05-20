



Para assistir a jogos fora do país onde são transmitidos originalmente, você pode contornar as restrições geográficas usando uma Rede Privada Virtual (VPN), como o ExpressVPN.

Como uso uma VPN?

1. Inscreva-se em uma VPN confiável, como ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, e instale o aplicativo no seu dispositivo.

2. Conecte-se a um servidor localizado no país onde sua plataforma de streaming preferida está disponível.

3. Faça login e assista. Encontre a transmissão ao vivo e clique em reproduzir.

Coisas a ter em mente:

1. Evite VPNs gratuitas. Elas não oferecem a velocidade e os recursos de desbloqueio necessários para esportes ao vivo.

2. Se estiver usando um computador, abra uma janela “Anônima” ou “Privada” no navegador para que o site de streaming não consiga ler seus cookies antigos.

3. Contornar bloqueios geográficos viola os Termos de Serviço de algumas plataformas de streaming.

No Brasil, a partida será transmitida pela Globo (via Grupo Globo), SBT e N Sports. Esses canais estão disponíveis via antena digital padrão e televisão tradicional, enquanto a CazéTV transmitirá a partida digitalmente. Enquanto isso, no Marrocos, a beIN Sports detém os direitos premium do torneio, enquanto a emissora pública SNRT fornecerá cobertura aberta. A partida será transmitida ao vivo pelos canais beIN Sports MAX, bem como pelos canais Arryadia e Al Aoula da SNRT.

Qual será o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo da FIFA 2026?

A partida de abertura da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026, entre Brasil e Marrocos, será realizada no icônico MetLife Stadium. Por se tratar do primeiro jogo da Seleção no torneio e envolver duas seleções de grande destaque, a partida terá ampla cobertura tanto em plataformas abertas quanto em canais premium.

Detalhes Informações Adversário Marrocos Data Sábado, 13 de junho de 2026 Hora do pontapé inicial 18h (horário local) / 23h (horário de Londres) Estádio MetLife Stadium (Estádio de Nova York-Nova Jersey) Cidade East Rutherford, Nova Jersey, EUA

Emissoras da Copa do Mundo da FIFA 2026 em todo o mundo

Qual emissora está transmitindo a Copa do Mundo da FIFA no Brasil?

Os torcedores que quiserem acompanhar cada momento da jornada da Seleção em busca da glória podem sintonizar na cobertura ao vivo da TV Globo, a principal emissora aberta do país.

As melhores VPNs e transmissões gratuitas para assistir ao Brasil na Copa do Mundo da FIFA 2026

Para assistir à Seleção Brasileira, você basicamente precisa se “transportar virtualmente” para um país que ofereça uma transmissão gratuita ou preferencial. Veja como fazer isso:

Escolha uma VPN de alta velocidade: as principais recomendações para 2026 incluem ExpressVPN, NordVPN e Surfshark Instale o aplicativo: baixe o software de VPN no seu dispositivo (laptop, celular ou smart TV) Conecte-se a um servidor estratégico Abra o serviço de streaming: acesse o site ou o aplicativo da emissora Comece a partida: Pesquise por “Copa do Mundo da FIFA” e curta o jogo do Brasil ao vivo!

A escolha do viajante: streaming com o Saily eSIM

O Saily é um serviço de eSIM para viagens (desenvolvido pelos especialistas da Nord Security) que permite baixar um plano de dados digital diretamente no seu celular. É particularmente útil para a Copa do Mundo de 2026, pois garante que você tenha a largura de banda de alta velocidade necessária para uma transmissão ao vivo em 4K ou HD sem atrasos.

Baixe o aplicativo : Baixe o aplicativo Saily na App Store ou no Google Play. Escolha seu plano: Selecione o país em que você está (por exemplo, os Estados Unidos para o torneio) e escolha um pacote de dados. Para transmissões intensas de partidas de 90 minutos, recomenda-se um plano de 10 GB ou 20 GB . Instale o eSIM: Siga o guia de instalação com um toque no aplicativo. Não é necessário nenhum cartão SIM físico nem “clipe de papel”. Ative e assista: assim que você pousar ou precisar de dados, ative o plano. Você poderá então abrir seu aplicativo de streaming e assistir ao jogo usando uma conexão móvel dedicada de alta velocidade.



