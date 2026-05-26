Onde assistir hoje à Turquia na Copa do Mundo da FIFA 2026? Canais de TV e transmissões ao vivo online





Para assistir a jogos fora do país onde são transmitidos originalmente, você pode contornar as restrições geográficas usando uma Rede Privada Virtual (VPN), como o ExpressVPN.

Como uso uma VPN?

1. Inscreva-se em uma VPN confiável, como ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, e instale o aplicativo no seu dispositivo.

2. Conecte-se a um servidor localizado no país onde sua plataforma de streaming preferida está disponível.

3. Faça login e assista. Encontre a transmissão ao vivo e clique em reproduzir.

Coisas a ter em mente:

1. Evite VPNs gratuitas. Elas não oferecem a velocidade e os recursos de desbloqueio necessários para esportes ao vivo.

2. Se estiver usando um computador, abra uma janela “Anônima” ou “Privada” no navegador para que o site de streaming não consiga ler seus cookies antigos.

3. Contornar bloqueios geográficos viola os Termos de Serviço de algumas plataformas de streaming.

Na Turquia, os direitos oficiais e exclusivos de transmissão do torneio pertencem à emissora pública estatal TRT (Corporação Turca de Rádio e Televisão). A partida será transmitida ao vivo e em aberto em todo o país pelas redes de televisão tradicionais, principalmente TRT 1 ou TRT Spor, com transmissão digital ao vivo completa disponível por meio de sua plataforma oficial de streaming, tabii. Enquanto isso, na Austrália, a partida será transmitida totalmente ao vivo e em aberto pela SBS. Os torcedores podem assistir à transmissão linear pela televisão via SBS ou SBS VICELAND, enquanto a cobertura digital completa e os replays integrais da partida serão transmitidos em todo o país pelo aplicativo e site daSBS On Demand.

Qual será o próximo jogo da Turquia na Copa do Mundo da FIFA 2026?

A partida de abertura da fase de grupos da Turquia na Copa do Mundo da FIFA 2026, entre Austrália e Turquia, será realizada no icônico BC Place. Como este é o tão aguardado retorno da seleção turca ao torneio mundial após 24 anos de ausência, a partida será amplamente transmitida tanto em canais abertos quanto em plataformas premium.

Detalhes Informações Adversário Austrália Data Sábado, 13 de junho de 2026 Hora do pontapé inicial 21h (horário local) / 5h (BST, 14 de junho) Estádio BC Place Cidade Vancouver, Colúmbia Britânica, Canadá

Emissoras mundiais da Copa do Mundo da FIFA 2026

Qual emissora está transmitindo a Copa do Mundo da FIFA na Turquia?

Os torcedores que quiserem acompanhar cada momento da campanha da Turquia na Copa do Mundo podem sintonizar na TRT.

As melhores VPNs e transmissões gratuitas para assistir à Turquia na Copa do Mundo da FIFA 2026

Para assistir à Seleção da Turquia, você basicamente precisa se “transportar virtualmente” para um país que ofereça uma transmissão gratuita ou de sua preferência. Veja como fazer isso:

Escolha uma VPN de alta velocidade: as principais recomendações para 2026 incluem ExpressVPN, NordVPN e Surfshark Instale o aplicativo: baixe o software da VPN no seu dispositivo (laptop, celular ou smart TV) Conecte-se a um servidor estratégico Abra o serviço de streaming: acesse o site ou o aplicativo da emissora Comece a partida: Pesquise por “Copa do Mundo da FIFA” e curta o jogo da Turquia ao vivo!

A escolha do viajante: streaming com o Saily eSIM

O Saily é um serviço de eSIM para viagens (desenvolvido pelos especialistas da Nord Security) que permite baixar um plano de dados digital diretamente para o seu celular. É particularmente útil para a Copa do Mundo de 2026, pois garante que você tenha a largura de banda de alta velocidade necessária para uma transmissão ao vivo em 4K ou HD sem atrasos.

Baixe o aplicativo : Baixe o aplicativo Saily na App Store ou no Google Play. Escolha seu plano: Selecione o país em que você está (por exemplo, os Estados Unidos para o torneio) e escolha um pacote de dados. Para transmissões intensas de partidas de 90 minutos, recomenda-se um plano de 10 GB ou 20 GB . Instale o eSIM: Siga o guia de instalação com um toque no aplicativo. Não é necessário nenhum cartão SIM físico nem “clipe de papel”. Ative e assista: assim que você chegar ou precisar de dados, ative o plano. Você poderá então abrir seu aplicativo de streaming e assistir ao jogo usando uma conexão móvel dedicada de alta velocidade.



