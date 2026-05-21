



Para assistir a jogos fora do país onde são transmitidos originalmente, você pode contornar as restrições geográficas usando uma Rede Privada Virtual (VPN), como a ExpressVPN.

Como uso uma VPN?

1. Inscreva-se em uma VPN confiável, como ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, e instale o aplicativo no seu dispositivo.

2. Conecte-se a um servidor localizado no país onde sua plataforma de streaming preferida está disponível.

3. Faça login e assista. Encontre a transmissão ao vivo e clique em reproduzir.

Coisas a ter em mente:

1. Evite VPNs gratuitas. Elas não oferecem a velocidade e os recursos de desbloqueio necessários para esportes ao vivo.

2. Se estiver usando um computador, abra uma janela “Anônima” ou “Privada” no navegador para que o site de streaming não consiga ler seus cookies antigos.

3. Contornar bloqueios geográficos viola os Termos de Serviço de algumas plataformas de streaming.

Na Tunísia, a partida será transmitida pelos canais beIN Sports MAX e pela plataforma de streaming digital beIN CONNECT, enquanto a cobertura local aberta estará disponível na Télévision Tunisienne (El Wataniya 1). Enquanto isso, na Suécia, a SVT e a TV4 compartilham os direitos oficiais de transmissão do torneio. A partida será transmitida ao vivo pela SVT1 ou pela TV4, bem como em suas respectivas plataformas de streaming, SVT Play e TV4 Play.

Qual será o próximo jogo da Tunísia na Copa do Mundo da FIFA 2026?

A partida de abertura da fase de grupos da Tunísia na Copa do Mundo da FIFA 2026, entre Suécia e Tunísia, será realizada no icônico Estádio BBVA. Como este é o primeiro jogo das Águias de Cartago no torneio e envolve duas seleções de grande destaque, ele estará amplamente disponível tanto em canais abertos quanto em plataformas premium.

Detalhes Informações Adversário Suécia Data Domingo, 14 de junho de 2026 Horário do jogo 20h (horário local) / 3h (BST, 15 de junho) Estádio Estádio BBVA (Estádio de Monterrey) Cidade Guadalupe, Monterrey, México

Emissoras da Copa do Mundo da FIFA 2026 em todo o mundo

Qual emissora está transmitindo a Copa do Mundo da FIFA na Tunísia?

Os torcedores que quiserem acompanhar cada momento da jornada da Tunísia em busca da glória podem sintonizar a cobertura ao vivo na beIN Sports e na Établissement de la Radiodiffusion Télévision Tunisienne (ERTT).

As melhores VPNs e transmissões gratuitas para assistir à Tunísia na Copa do Mundo da FIFA 2026

Para assistir à Seleção da Tunísia, você basicamente precisa se “transportar virtualmente” para um país que ofereça uma transmissão gratuita ou de sua preferência. Veja como fazer isso:

Escolha uma VPN de alta velocidade: as principais recomendações para 2026 incluem ExpressVPN, NordVPN e Surfshark Instale o aplicativo: baixe o software da VPN no seu dispositivo (laptop, celular ou smart TV) Conecte-se a um servidor estratégico Abra o serviço de streaming: acesse o site ou o aplicativo da emissora Comece a partida: Pesquise por “Copa do Mundo da FIFA” e curta o jogo da Tunísia ao vivo!

A escolha do viajante: streaming com o Saily eSIM

O Saily é um serviço de eSIM para viagens (desenvolvido pelos especialistas da Nord Security) que permite baixar um plano de dados digital diretamente para o seu celular. É particularmente útil para a Copa do Mundo de 2026, pois garante que você tenha a largura de banda de alta velocidade necessária para uma transmissão ao vivo em 4K ou HD sem atrasos.

Baixe o aplicativo : Baixe o aplicativo Saily na App Store ou no Google Play. Escolha seu plano: Selecione o país em que você está (por exemplo, os Estados Unidos para o torneio) e escolha um pacote de dados. Para transmissões intensas de partidas de 90 minutos, recomenda-se um plano de 10 GB ou 20 GB . Instale o eSIM: Siga o guia de instalação com um toque no aplicativo. Não é necessário nenhum cartão SIM físico nem “clipe de papel”. Ative e assista: assim que você pousar ou precisar de dados, ative o plano. Você poderá então abrir seu aplicativo de streaming e assistir ao jogo usando uma conexão móvel dedicada de alta velocidade.



