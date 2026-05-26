Onde assistir hoje à Suécia na Copa do Mundo da FIFA 2026? Canais de TV e transmissões ao vivo online





Para assistir a jogos fora do país onde são transmitidos originalmente, você pode contornar as restrições geográficas usando uma Rede Privada Virtual (VPN), como o ExpressVPN.

Como uso uma VPN?

1. Inscreva-se em uma VPN confiável, como ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, e instale o aplicativo no seu dispositivo.

2. Conecte-se a um servidor localizado no país onde sua plataforma de streaming preferida está disponível.

3. Faça login e assista. Encontre a transmissão ao vivo e clique em reproduzir.

Coisas a ter em mente:

1. Evite VPNs gratuitas. Elas não oferecem a velocidade e os recursos de desbloqueio necessários para esportes ao vivo.

2. Se estiver usando um computador, abra uma janela “Anônima” ou “Privada” no navegador para que o site de streaming não consiga ler seus cookies antigos.

3. Contornar bloqueios geográficos viola os Termos de Serviço de algumas plataformas de streaming.

Na Suécia, os direitos de transmissão do torneio são divididos entre a emissora de serviço público SVT e a rede comercial TV4. Para esta partida de abertura, os torcedores podem assistir à cobertura ao vivo e em aberto pela televisão via SVT, com uma transmissão digital ao vivo gratuita disponível em todo o país pela plataforma SVT Play. Enquanto isso, na Tunísia, os direitos principais de transmissão pertencem à beIN SPORTS, que atua como emissora exclusiva do torneio no Oriente Médio e Norte da África (MENA). A partida será transmitida ao vivo em seus canais dedicados beIN SPORTS MAX, com acesso online disponível via beIN CONNECT, além da cobertura local aberta fornecida pela Télévision Tunisienne (El Wataniya 1).

Qual será o próximo jogo da Suécia na Copa do Mundo da FIFA 2026?

A partida de estreia da Suécia na fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026, entre Suécia e Tunísia, será disputada no icônico Estádio de Monterrey. Por se tratar da tão esperada estreia do Blågult no torneio contra um adversário africano de peso, a partida terá ampla cobertura tanto em canais abertos quanto em plataformas premium.

Detalhes Informações Adversário Tunísia Data Domingo, 14 de junho de 2026 Horário do jogo 20h (horário local) / 3h (BST, 15 de junho) Estádio Estádio de Monterrey (Estadio BBVA) Cidade Guadalupe, Monterrey, México

Emissoras mundiais da Copa do Mundo da FIFA 2026

Qual emissora está transmitindo a Copa do Mundo da FIFA na Suécia?

Os torcedores que quiserem acompanhar cada momento da campanha da Suécia na Copa do Mundo podem sintonizar na SVT e na TV4.

As melhores VPNs e transmissões gratuitas para assistir à Suécia na Copa do Mundo da FIFA 2026

Para assistir à Seleção da Suécia, você basicamente precisa se “transportar virtualmente” para um país que ofereça uma transmissão gratuita ou de sua preferência. Veja como fazer isso:

Escolha uma VPN de alta velocidade: as principais recomendações para 2026 incluem ExpressVPN, NordVPN e Surfshark Instale o aplicativo: baixe o software da VPN no seu dispositivo (laptop, celular ou smart TV) Conecte-se a um servidor estratégico Abra o serviço de streaming: acesse o site ou o aplicativo da emissora Comece a partida: Pesquise por “Copa do Mundo da FIFA” e curta o jogo da Suécia ao vivo!

A escolha do viajante: streaming com o Saily eSIM

O Saily é um serviço de eSIM para viagens (desenvolvido pelos especialistas da Nord Security) que permite baixar um plano de dados digital diretamente para o seu celular. É particularmente útil para a Copa do Mundo de 2026, pois garante que você tenha a largura de banda de alta velocidade necessária para uma transmissão ao vivo em 4K ou HD sem atrasos.