Onde assistir hoje à República Tcheca na Copa do Mundo da FIFA 2026? Canais de TV e transmissões ao vivo online





Para assistir a jogos fora do país onde são transmitidos originalmente, você pode contornar as restrições geográficas usando uma Rede Privada Virtual (VPN), como o ExpressVPN.

Como uso uma VPN?

1. Inscreva-se em uma VPN confiável, como ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, e instale o aplicativo no seu dispositivo.

2. Conecte-se a um servidor localizado no país onde sua plataforma de streaming preferida está disponível.

3. Faça login e assista. Encontre a transmissão ao vivo e clique em reproduzir.

Coisas a ter em mente:

1. Evite VPNs gratuitas. Elas não oferecem a velocidade e os recursos de desbloqueio necessários para esportes ao vivo.

2. Se estiver usando um computador, abra uma janela “Anônima” ou “Privada” no navegador para que o site de streaming não consiga ler seus cookies antigos.

3. Contornar bloqueios geográficos viola os Termos de Serviço de algumas plataformas de streaming.

Na República Tcheca, os direitos de transmissão do torneio são divididos entre a emissora pública nacional Česká televize e a gigante comercial TV Nova. Os torcedores podem assistir à partida ao vivo e em aberto pela televisão através da ČT Sporte da Nova, com transmissões digitais ao vivo completas disponíveis pelo aplicativo ČT Sport/iVysílání e pela plataforma de streaming Voyo. Enquanto isso, na Coreia do Sul, a partida será transmitida exclusivamente por meio de um acordo conjunto entre a JTBC e a emissora pública KBS, após o fracasso das negociações com outras redes. O jogo será transmitido ao vivo em suas principais redes de televisão, com streaming online disponível pelo aplicativo JTBC NOW e pela KBS+.

Qual será o próximo jogo da República Tcheca na Copa do Mundo da FIFA 2026?

A partida de estreia da República Tcheca na fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026, entre Coreia do Sul e República Tcheca, será disputada no icônico Estádio de Guadalajara. Por se tratar do tão aguardado retorno da seleção tcheca ao torneio mundial após uma ausência de 20 anos, o jogo será amplamente transmitido tanto por canais abertos quanto por plataformas premium.

Detalhes Informações Adversário Coreia do Sul Data Quinta-feira, 11 de junho de 2026 Hora do pontapé inicial 20h (horário local) / 3h (BST, 12 de junho) Estádio Estádio Guadalajara (Akron Stadium) Cidade Zapopan, Guadalajara, México

Emissoras mundiais da Copa do Mundo da FIFA 2026

Qual emissora está transmitindo a Copa do Mundo da FIFA na República Tcheca?

Os torcedores que quiserem acompanhar cada momento da campanha da República Tcheca na Copa do Mundo podem sintonizar na Česká televize e na TV Nova.

As melhores VPNs e transmissões gratuitas para assistir à República Tcheca na Copa do Mundo da FIFA 2026

Para assistir à Seleção da República Tcheca, você basicamente precisa se “transportar virtualmente” para um país que ofereça uma transmissão gratuita ou de sua preferência. Veja como fazer isso:

Escolha uma VPN de alta velocidade: as principais recomendações para 2026 incluem ExpressVPN, NordVPN e Surfshark Instale o aplicativo: baixe o software da VPN no seu dispositivo (laptop, celular ou smart TV) Conecte-se a um servidor estratégico Abra o serviço de streaming: acesse o site ou o aplicativo da emissora Comece a partida: Pesquise por “Copa do Mundo da FIFA” e curta o jogo da República Tcheca ao vivo!

A escolha do viajante: streaming com o Saily eSIM

O Saily é um serviço de eSIM para viagens (desenvolvido pelos especialistas da Nord Security) que permite baixar um plano de dados digital diretamente no seu celular. É particularmente útil para a Copa do Mundo de 2026, pois garante que você tenha a largura de banda de alta velocidade necessária para uma transmissão ao vivo em 4K ou HD sem atrasos.

Baixe o aplicativo : Baixe o aplicativo Saily na App Store ou no Google Play. Escolha seu plano: Selecione o país em que você está (por exemplo, os Estados Unidos para o torneio) e escolha um pacote de dados. Para transmissões intensas de partidas de 90 minutos, recomenda-se um plano de 10 GB ou 20 GB . Instale o eSIM: Siga o guia de instalação com um toque no aplicativo. Não é necessário nenhum cartão SIM físico nem “clipe de papel”. Ative e assista: assim que você chegar ao destino ou precisar de dados, ative o plano. Você poderá então abrir seu aplicativo de streaming e assistir ao jogo usando uma conexão móvel dedicada de alta velocidade.



