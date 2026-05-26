Onde assistir hoje à partida da República Democrática do Congo na Copa do Mundo da FIFA 2026? Canais de TV e transmissões ao vivo online





Para assistir a jogos fora do país onde são transmitidos originalmente, você pode contornar as restrições geográficas usando uma Rede Privada Virtual (VPN), como o ExpressVPN.

Como uso uma VPN?

1. Inscreva-se em uma VPN confiável, como ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, e instale o aplicativo no seu dispositivo.

2. Conecte-se a um servidor localizado no país onde sua plataforma de streaming preferida está disponível.

3. Faça login e assista. Encontre a transmissão ao vivo e clique em reproduzir.

Coisas a ter em mente:

1. Evite VPNs gratuitas. Elas não oferecem a velocidade e os recursos de desbloqueio necessários para esportes ao vivo.

2. Se estiver usando um computador, abra uma janela “Anônima” ou “Privada” no navegador para que o site de streaming não consiga ler seus cookies antigos.

3. Contornar bloqueios geográficos viola os Termos de Serviço de algumas plataformas de streaming.

Na República Democrática do Congo, os direitos de transmissão do torneio pertencem à New World TV, detentora exclusiva dos direitos para a África Subsaariana, que tem parceria com redes locais para oferecer ampla cobertura. A emissora pública nacional, RTNC (Radio-Télévision Nationale Congolaise), fornecerá cobertura televisiva aberta da partida, enquanto a SuperSport (disponível via Canal+ e DStv) oferecerá acesso abrangente à TV paga premium e streaming digital em todo o país. Enquanto isso, em Portugal, os torcedores podem assistir à partida gratuitamente no canal digital recém-lançado LiveModeTV via YouTube, que detém os direitos de transmissão aberta para os jogos de Portugal. A cobertura premium completa do torneio está disponível na TV paga pela Sport TV em suas redes esportivas dedicadas.

Qual será o próximo jogo da RD Congo na Copa do Mundo da FIFA 2026?

A partida de abertura da fase de grupos da RD do Congo na Copa do Mundo da FIFA 2026, entre Portugal e RD do Congo, será realizada no icônico Estádio de Houston. Como esta é a tão esperada estreia dos Leopards no torneio contra uma potência mundial, ela estará amplamente disponível tanto em plataformas de transmissão aberta quanto em plataformas premium.

Detalhes Informações Adversário Portugal Data Quarta-feira, 17 de junho de 2026 Hora do pontapé inicial 12h (horário local) / 18h (horário de Londres) Estádio Estádio de Houston (NRG Stadium) Cidade Houston, Texas, EUA

Emissoras da Copa do Mundo da FIFA 2026 em todo o mundo

Qual emissora está transmitindo a Copa do Mundo da FIFA na República Democrática do Congo?

Os torcedores que quiserem acompanhar cada momento da campanha da República Democrática do Congo na Copa do Mundo podem sintonizar na RTNC e na SuperSport.

As melhores VPNs e transmissões gratuitas para assistir à RD Congo na Copa do Mundo da FIFA 2026

Para assistir à Seleção da República Democrática do Congo, você basicamente precisa se “transportar virtualmente” para um país que ofereça uma transmissão gratuita ou de sua preferência. Veja como fazer isso:

Escolha uma VPN de alta velocidade: as principais recomendações para 2026 incluem ExpressVPN, NordVPN e Surfshark Instale o aplicativo: baixe o software da VPN no seu dispositivo (laptop, celular ou smart TV) Conecte-se a um servidor estratégico Abra o serviço de streaming: acesse o site ou o aplicativo da emissora Comece a partida: Pesquise por “Copa do Mundo da FIFA” e curta o jogo da RD Congo ao vivo!

A escolha do viajante: streaming com o Saily eSIM

O Saily é um serviço de eSIM para viagens (desenvolvido pelos especialistas da Nord Security) que permite baixar um plano de dados digital diretamente para o seu celular. É particularmente útil para a Copa do Mundo de 2026, pois garante que você tenha a largura de banda de alta velocidade necessária para uma transmissão ao vivo em 4K ou HD sem atrasos.