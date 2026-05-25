Onde assistir hoje à Nova Zelândia na Copa do Mundo da FIFA 2026? Próximo jogo, horário de início, canais de TV e transmissões ao vivo online





Para assistir a jogos fora do país onde são transmitidos originalmente, você pode contornar as restrições geográficas usando uma Rede Privada Virtual (VPN), como o ExpressVPN.

Como uso uma VPN?

1. Inscreva-se em uma VPN confiável, como ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, e instale o aplicativo no seu dispositivo.

2. Conecte-se a um servidor localizado no país onde sua plataforma de streaming preferida está disponível.

3. Faça login e assista. Encontre a transmissão ao vivo e clique em reproduzir.

Coisas a ter em mente:

1. Evite VPNs gratuitas. Elas não oferecem a velocidade e os recursos de desbloqueio necessários para esportes ao vivo.

2. Se estiver usando um computador, abra uma janela “Anônima” ou “Privada” no navegador para que o site de streaming não consiga ler seus cookies antigos.

3. Contornar bloqueios geográficos viola os Termos de Serviço de algumas plataformas de streaming.

Na Nova Zelândia, os direitos oficiais e exclusivos de transmissão do torneio pertencem à TVNZ. Para os torcedores dos All Whites, o canal TVNZ 1 oferecerá cobertura televisiva ao vivo e aberta da partida, enquanto o torneio completo poderá ser assistido via streaming com o passe de evento pago no TVNZ+. Já no Irã, a emissora estatal IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) detém os direitos oficiais. A partida será transmitida ao vivo em sua principal rede esportiva, a IRIB Varzesh, e estará disponível para streaming local na plataforma Telewebion.

Qual será o próximo jogo da Nova Zelândia na Copa do Mundo da FIFA 2026?

A partida de abertura da fase de grupos da Nova Zelândia na Copa do Mundo da FIFA 2026, entre Irã e Nova Zelândia, será realizada no icônico Los Angeles Stadium. Como esta é a tão esperada estreia dos All Whites no torneio contra um adversário continental competitivo, ela estará amplamente disponível tanto em canais abertos quanto em plataformas premium.

Detalhes Informações Adversário Irã Data Segunda-feira, 15 de junho de 2026 Hora do pontapé inicial 18h (horário local) / 2h (BST, 16 de junho) Estádio Los Angeles Stadium (SoFi Stadium) Cidade Inglewood, Califórnia, EUA

Emissoras da Copa do Mundo da FIFA 2026 em todo o mundo

Qual emissora está transmitindo a Copa do Mundo da FIFA na Nova Zelândia?

Os torcedores que quiserem acompanhar cada momento da campanha da Nova Zelândia na Copa do Mundo podem sintonizar na TVNZ.

As melhores VPNs e transmissões gratuitas para assistir à Nova Zelândia na Copa do Mundo da FIFA 2026

Para assistir à Seleção da Nova Zelândia, você basicamente precisa se “transportar virtualmente” para um país que ofereça uma transmissão gratuita ou de sua preferência. Veja como fazer isso:

Escolha uma VPN de alta velocidade: as principais recomendações para 2026 incluem ExpressVPN, NordVPN e Surfshark Instale o aplicativo: baixe o software de VPN no seu dispositivo (laptop, celular ou smart TV) Conecte-se a um servidor estratégico Abra o serviço de streaming: acesse o site ou o aplicativo da emissora Comece a partida: Pesquise por “Copa do Mundo da FIFA” e curta o jogo da Nova Zelândia ao vivo!

A escolha do viajante: streaming com o Saily eSIM

O Saily é um serviço de eSIM para viagens (desenvolvido pelos especialistas da Nord Security) que permite baixar um plano de dados digital diretamente no seu celular. É particularmente útil para a Copa do Mundo de 2026, pois garante que você tenha a largura de banda de alta velocidade necessária para uma transmissão ao vivo em 4K ou HD sem atrasos.

Baixe o aplicativo : Baixe o aplicativo Saily na App Store ou no Google Play. Escolha seu plano: Selecione o país em que você está (por exemplo, os Estados Unidos para o torneio) e escolha um pacote de dados. Para transmissões intensas de partidas de 90 minutos, recomenda-se um plano de 10 GB ou 20 GB . Instale o eSIM: Siga o guia de instalação com um toque no aplicativo. Não é necessário nenhum cartão SIM físico nem “clipe de papel”. Ative e assista: assim que você pousar ou precisar de dados, ative o plano. Você poderá então abrir seu aplicativo de streaming e assistir ao jogo usando uma conexão móvel dedicada de alta velocidade.



