



Para assistir a jogos fora do país de transmissão original, você pode contornar as restrições geográficas usando uma Rede Privada Virtual (VPN), como o ExpressVPN.

Como uso uma VPN?

1. Inscreva-se em uma VPN confiável, como ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, e instale o aplicativo no seu dispositivo.

2. Conecte-se a um servidor localizado no país onde sua plataforma de streaming preferida está disponível.

3. Faça login e assista. Encontre a transmissão ao vivo e clique em reproduzir.

Coisas a ter em mente:

1. Evite VPNs gratuitas. Elas não oferecem a velocidade e os recursos de desbloqueio necessários para esportes ao vivo.

2. Se estiver usando um computador, abra uma janela “Anônima” ou “Privada” no navegador para que o site de streaming não consiga ler seus cookies antigos.

3. Contornar bloqueios geográficos viola os Termos de Serviço de algumas plataformas de streaming.

Na Jordânia, a partida será transmitida pela beIN Sports (beIN SPORTS MAX). Esta rede está disponível em toda a região via satélite premium e pela plataforma digital beIN CONNECT. Já na Áustria, a ORF (Österreichischer Rundfunk) é a emissora pública oficial. A partida será transmitida ao vivo pela ORF 1, bem como pela plataforma de streaming digital ORF ON.

Qual será o próximo jogo da Jordânia na Copa do Mundo da FIFA 2026?

A partida de estreia da Jordânia na fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026, entre Áustria e Jordânia, será disputada no icônico Levi's Stadium. Como esta é a primeira participação dos "Cavaleiros" em uma Copa do Mundo e envolve duas seleções altamente competitivas, a partida terá ampla cobertura tanto em canais abertos quanto em plataformas premium.

Detalhes Informações Adversário Áustria Data Terça-feira, 16 de junho de 2026 Horário do jogo 18h (horário local) / 2h (horário de Londres, 17 de junho) Estádio Levi's Stadium (Estádio da Área da Baía de São Francisco) Cidade Santa Clara, Califórnia, EUA

Emissoras mundiais da Copa do Mundo da FIFA 2026

Qual emissora está transmitindo a Copa do Mundo da FIFA na Jordânia?

Os torcedores que quiserem acompanhar cada momento da jornada da Jordânia em busca da glória podem sintonizar a cobertura ao vivo na beIN Sports.

As melhores VPNs e transmissões gratuitas para assistir à Jordânia na Copa do Mundo da FIFA 2026

Para assistir à Seleção da Jordânia, você basicamente precisa se “transportar virtualmente” para um país que ofereça uma transmissão gratuita ou preferencial. Veja como fazer isso:

Escolha uma VPN de alta velocidade: as principais recomendações para 2026 incluem ExpressVPN, NordVPN e Surfshark Instale o aplicativo: baixe o software da VPN no seu dispositivo (laptop, celular ou smart TV) Conecte-se a um servidor estratégico Abra o serviço de streaming: acesse o site ou o aplicativo da emissora Comece a partida: Pesquise por “Copa do Mundo da FIFA” e curta o jogo da Jordânia ao vivo!

A escolha do viajante: streaming com o Saily eSIM

O Saily é um serviço de eSIM para viagens (desenvolvido pelos especialistas da Nord Security) que permite baixar um plano de dados digital diretamente no seu celular. É particularmente útil para a Copa do Mundo de 2026, pois garante a largura de banda de alta velocidade necessária para uma transmissão ao vivo em 4K ou HD sem atrasos.

Baixe o aplicativo : Baixe o aplicativo Saily na App Store ou no Google Play. Escolha seu plano: Selecione o país em que você está (por exemplo, os Estados Unidos para o torneio) e escolha um pacote de dados. Para transmissões intensas de partidas de 90 minutos, recomenda-se um plano de 10 GB ou 20 GB . Instale o eSIM: Siga o guia de instalação com um toque no aplicativo. Não é necessário nenhum cartão SIM físico nem “clipe de papel”. Ative e assista: assim que você pousar ou precisar de dados, ative o plano. Você poderá então abrir seu aplicativo de streaming e assistir ao jogo usando uma conexão móvel dedicada de alta velocidade.



