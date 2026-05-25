Onde assistir hoje à Holanda na Copa do Mundo da FIFA 2026? Próximo jogo, transmissão ao vivo, canais de TV e transmissões online





Para assistir a jogos fora do país onde são transmitidos originalmente, você pode contornar as restrições geográficas usando uma Rede Privada Virtual (VPN), como o ExpressVPN.

Como uso uma VPN?

1. Inscreva-se em uma VPN confiável, como ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, e instale o aplicativo no seu dispositivo.

2. Conecte-se a um servidor localizado no país onde sua plataforma de streaming preferida está disponível.

3. Faça login e assista. Encontre a transmissão ao vivo e clique em reproduzir.

Coisas a ter em mente:

1. Evite VPNs gratuitas. Elas não oferecem a velocidade e os recursos de desbloqueio necessários para esportes ao vivo.

2. Se estiver usando um computador, abra uma janela “Anônima” ou “Privada” no navegador para que o site de streaming não consiga ler seus cookies antigos.

3. Contornar bloqueios geográficos viola os Termos de Serviço de algumas plataformas de streaming.

Na Holanda, a emissora pública NOS detém os direitos oficiais. A partida será transmitida ao vivo pela televisão aberta em suas principais redes e estará disponível para streaming online pelo site NOS.nl e pelo aplicativo NPO Start. Enquanto isso, no Japão, a partida será transmitida pelo Japan Consortium, com cobertura ao vivo em canais abertos pela NHK (em seus canais terrestres, NHK+ e BS Premium 4K), juntamente com as emissoras comerciais Nippon TV e Fuji TV. A cobertura digital premium também estará disponível no DAZN.

Qual será o próximo jogo da Holanda na Copa do Mundo da FIFA 2026?

A partida de abertura da fase de grupos da Holanda na Copa do Mundo da FIFA 2026, entre Holanda e Japão, será realizada no icônico AT&T Stadium. Como esta é a tão esperada estreia da Oranje no torneio contra um adversário formidável, ela estará amplamente disponível tanto em plataformas abertas quanto em plataformas premium.

Detalhes Informações Adversário Japão Data Domingo, 14 de junho de 2026 Hora do pontapé inicial 15h (horário local) / 21h (horário de Londres) Estádio AT&T Stadium (Estádio de Dallas) Cidade Arlington, Texas, EUA

Emissoras da Copa do Mundo da FIFA 2026 em todo o mundo

Qual emissora está transmitindo a Copa do Mundo da FIFA na Holanda?

Os torcedores que quiserem acompanhar cada momento da campanha da Holanda na Copa do Mundo podem sintonizar na NOS.

As melhores VPNs e transmissões gratuitas para assistir à Holanda na Copa do Mundo da FIFA 2026

Para assistir à Seleção Holandesa, você basicamente precisa se “transportar virtualmente” para um país que ofereça uma transmissão gratuita ou de sua preferência. Veja como fazer isso:

Escolha uma VPN de alta velocidade: as principais recomendações para 2026 incluem ExpressVPN, NordVPN e Surfshark Instale o aplicativo: baixe o software da VPN no seu dispositivo (laptop, celular ou smart TV) Conecte-se a um servidor estratégico Abra o serviço de streaming: acesse o site ou o aplicativo da emissora Comece a partida: Pesquise por “Copa do Mundo da FIFA” e curta o jogo da Holanda ao vivo!

A escolha do viajante: streaming com o Saily eSIM

O Saily é um serviço de eSIM para viagens (desenvolvido pelos especialistas da Nord Security) que permite baixar um plano de dados digital diretamente no seu celular. É particularmente útil para a Copa do Mundo de 2026, pois garante que você tenha a largura de banda de alta velocidade necessária para uma transmissão ao vivo em 4K ou HD sem atrasos.

Baixe o aplicativo : Baixe o aplicativo Saily na App Store ou no Google Play. Escolha seu plano: Selecione o país em que você está (por exemplo, os Estados Unidos para o torneio) e escolha um pacote de dados. Para transmissões intensas de partidas de 90 minutos, recomenda-se um plano de 10 GB ou 20 GB . Instale o eSIM: Siga o guia de instalação com um toque no aplicativo. Não é necessário nenhum cartão SIM físico nem “clipe de papel”. Ative e assista: assim que você pousar ou precisar de dados, ative o plano. Você poderá então abrir seu aplicativo de streaming e assistir ao jogo usando uma conexão móvel dedicada de alta velocidade.



