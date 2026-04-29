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Onde assistir hoje à Escócia na Copa do Mundo da FIFA 2026? Guia de transmissão na TV, transmissões gratuitas, VPNs, eSIMs

A Escócia chega ao Grupo C cheia de determinação, totalmente preparada para enfrentar um calendário exigente contra Brasil, Haiti e Marrocos.


Emissoras da Copa do Mundo da FIFA 2026 em todo o mundo

🌍 País / Região

📺 Emissora

🇦🇫 Afeganistão

ATN

🇦🇱 Albânia

TV Klan

🇩🇿 Argélia

ENTV

🇦🇩 Andorra

RTVE | M6 | DAZN

🇦🇷 Argentina

Telefe | TV Pública

🇦🇺 Austrália

SBS

🇦🇹 Áustria

ORF | ServusTV

🇦🇿 Azerbaijão

İTV

🇧🇪 Bélgica

VRT | RTBF

🇧🇴 Bolívia

Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports

🇧🇦 Bósnia e Herzegovina

Arena Sport

🇧🇷 Brasil

Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports

🇧🇬 Bulgária

BNT

🇰🇭 Camboja

Hang Meas

🇨🇦 Canadá

Bell Media

🇨🇱 Chile

Chilevisión

🇨🇳 China

CMG

🇨🇴 Colômbia

Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports

🇨🇷 Costa Rica

Teletica | Tigo Sports

🇭🇷 Croácia

HRT

🇨🇾 Chipre

Sigma TV

🇨🇿 República Tcheca

ČT | TV Nova

🇩🇰 Dinamarca

DR | TV2

🇪🇨 Equador

Teleamazonas

🇸🇻 El Salvador

TCS | Tigo Sports

🇪🇪 Estônia

TV3

🇫🇯 Fiji

FBC

🇫🇮 Finlândia

Yle | MTV3

🇫🇷 França

M6 | beIN Sports

🇩🇪 Alemanha

ARD | ZDF | Magenta Sport

🇬🇷 Grécia

ERT

🇬🇹 Guatemala

Albavisión | Tigo Sports

🇭🇳 Honduras

Televicentro | Tigo Sports

🇭🇰 Hong Kong

PCCW

🇭🇺 Hungria

MTVA

🇮🇸 Islândia

RÚV

🇮🇩 Indonésia

TVRI | RRI

🇮🇷 Irã

IRIB TV3

🇮🇪 Irlanda

RTÉ

🇮🇱 Israel

KAN | Charlton

🇮🇹 Itália

RAI | DAZN

🇯🇵 Japão

NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN

🇰🇿 Cazaquistão

QAZTRK

🇽🇰 Kosovo

RTK | TV Vala | Arena Sport

🇰🇬 Quirguistão

KTRK

🇱🇻 Letônia

TV3 Letônia

🇱🇮 Liechtenstein

SRG SSR

🇱🇹 Lituânia

TV3 Lituânia

🇱🇺 Luxemburgo

VRT | RTBF

🇲🇴 Macau

TDM

🇲🇻 Maldivas

Medianet

🇲🇹 Malta

PBS

🇲🇺 Maurício

MBC

🇲🇽 México

TelevisaUnivision | TV Azteca

🌎 Oriente Médio e Norte da África

beIN Sports

🇲🇳 Mongólia

EduTV | Televisão Nacional | Suld TV | MNB | mobihome VOO

🇲🇪 Montenegro

Arena Sport | RTCG

🇳🇵 Nepal

Acepro Media | Prime TV

🇳🇱 Países Baixos

NOS

🇳🇿 Nova Zelândia

TVNZ

🇳🇮 Nicarágua

Grupo Ratensa | Tigo Sports

🇲🇰 Macedônia do Norte

Arena Sport

🇳🇴 Noruega

NRK | TV2

🇵🇦 Panamá

Medcom | TVN Media | Tigo Sports

🇵🇾 Paraguai

Trece | GEN TV | Tigo Sports

🇵🇪 Peru

América Televisión

🇵🇭 Filipinas

Aleph Group

🇵🇱 Polônia

TVP

🇵🇹 Portugal

Sport TV | LiveModeTV

🇷🇴 Romênia

Antena

🇷🇺 Rússia

Match TV

🇸🇲 San Marino

RAI | DAZN

🇷🇸 Sérvia

RTS | Arena Sport

🇸🇬 Cingapura

Mediacorp

🇸🇰 Eslováquia

STVR | TV JOJ

🇸🇮 Eslovênia

Arena Sport

🇿🇦 África do Sul

SABC | SportyTV

🌏 América do Sul

DSports | Disney+

🇰🇷 Coreia do Sul

JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK

🇪🇸 Espanha

RTVE | Mediapro | DAZN

🌍 África Subsaariana

New World TV | SuperSport

🇸🇪 Suécia

SVT | TV4

🇨🇭 Suíça

SRG SSR

🇹🇼 Taiwan

ELTA | EBC | TTV

🇹🇯 Tajiquistão

Varzish TV | TV Football

🇹🇱 Timor-Leste

ETO

🇹🇷 Turquia

TRT

🇹🇲 uTurquemenistão

Esportes do Turcomenistão

🇺🇦 Ucrânia

MEGOGO

🇬🇧 Reino Unido

BBC | ITV

🇺🇸 Estados Unidos

Fox Sports (inglês) | Telemundo (espanhol)

🇺🇾 Uruguai

Canal 5 | Antel TV

🇺🇿 Uzbequistão

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

Televen

🇻🇳 Vietnã

VTV


Leia mais: Uniformes da Escócia para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

Qual emissora transmitirá a Copa do Mundo da FIFA na Escócia?

Os torcedores que quiserem acompanhar cada momento da jornada da Escócia em busca da glória podem sintonizar a cobertura ao vivo na BBC e na STV.

As melhores VPNs e transmissões gratuitas para assistir à Escócia na Copa do Mundo da FIFA 2026


Para assistir à Seleção da Escócia, você basicamente precisa se “transportar virtualmente” para um país que ofereça uma transmissão gratuita ou de sua preferência. Veja como fazer isso:

  1. Escolha uma VPN de alta velocidade: as principais recomendações para 2026 incluem ExpressVPN, NordVPN e Surfshark
  2. Instale o aplicativo: baixe o software da VPN no seu dispositivo (laptop, celular ou smart TV)
  3. Conecte-se a um servidor estratégico
  4. Abra o serviço de streaming: acesse o site ou o aplicativo da emissora
  5. Comece a partida: Pesquise por “Copa do Mundo da FIFA” e curta o jogo da Escócia ao vivo!

A escolha do viajante: streaming com o Saily eSIM

O Saily é um serviço de eSIM para viagens (desenvolvido pelos especialistas da Nord Security) que permite baixar um plano de dados digital diretamente para o seu celular. É particularmente útil para a Copa do Mundo de 2026, pois garante que você tenha a largura de banda de alta velocidade necessária para uma transmissão ao vivo em 4K ou HD sem atrasos.

  1. Baixe o aplicativo: Baixe o aplicativo Saily na App Store ou no Google Play.
  2. Escolha seu plano: Selecione o país em que você está (por exemplo, os Estados Unidos para o torneio) e escolha um pacote de dados. Para transmissões intensas de partidas de 90 minutos, recomenda-se um plano de 10 GB ou 20 GB.
  3. Instale o eSIM: Siga o guia de instalação com um toque no aplicativo. Não é necessário nenhum cartão SIM físico nem “clipe de papel”.
  4. Ative e assista: Assim que você pousar ou precisar de dados, ative o plano. Você poderá então abrir seu aplicativo de streaming e assistir ao jogo usando uma conexão móvel dedicada de alta velocidade.