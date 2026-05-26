Onde assistir hoje à Croácia na Copa do Mundo da FIFA 2026? Canais de TV e transmissões ao vivo online





Para assistir a jogos fora do país onde são transmitidos originalmente, você pode contornar as restrições geográficas usando uma Rede Privada Virtual (VPN), como a ExpressVPN.

Como uso uma VPN?

1. Inscreva-se em uma VPN confiável, como ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, e instale o aplicativo no seu dispositivo.

2. Conecte-se a um servidor localizado no país onde sua plataforma de streaming preferida está disponível.

3. Faça login e assista. Encontre a transmissão ao vivo e clique em reproduzir.

Coisas a ter em mente:

1. Evite VPNs gratuitas. Elas não oferecem a velocidade e os recursos de desbloqueio necessários para esportes ao vivo.

2. Se estiver usando um computador, abra uma janela “Anônima” ou “Privada” no navegador para que o site de streaming não consiga ler seus cookies antigos.

3. Contornar bloqueios geográficos viola os Termos de Serviço de algumas plataformas de streaming.

Na Croácia, os direitos oficiais e exclusivos de transmissão do torneio pertencem à emissora pública nacional, a HRT (Hrvatska radiotelevizija). A partida será transmitida ao vivo e em aberto em todo o país pelos canais HRT 1 ou HRT 2, com acesso completo à transmissão digital disponível para os telespectadores na plataforma dedicada HRTi. Enquanto isso, na Inglaterra, a partida será transmitida ao vivo e em aberto pela ITV (e pela STV na Escócia). Os torcedores podem assistir à transmissão linear no ITV1, enquanto a cobertura digital completa ao vivo e sob demanda será disponibilizada em todo o país pelo aplicativo e site da ITVX.

Qual será o próximo jogo da Croácia na Copa do Mundo da FIFA 2026?

A partida de abertura da fase de grupos da Croácia na Copa do Mundo da FIFA 2026, entre Inglaterra e Croácia, será realizada no icônico Estádio de Dallas. Como esta é a tão esperada estreia dos Vatreni no torneio contra um conhecido peso-pesado europeu, ela estará amplamente disponível tanto em plataformas abertas quanto em plataformas premium.

Detalhes Informações Adversário Inglaterra Data Quarta-feira, 17 de junho de 2026 Hora do pontapé inicial 15h (horário local) / 21h (BST) Estádio Estádio de Dallas (AT&T Stadium) Cidade Arlington, Texas, EUA

Emissoras da Copa do Mundo da FIFA 2026 em todo o mundo

Qual emissora está transmitindo a Copa do Mundo da FIFA na Croácia?

Os torcedores que quiserem acompanhar cada momento da campanha da Croácia na Copa do Mundo podem sintonizar na HRT.

As melhores VPNs e transmissões gratuitas para assistir à Croácia na Copa do Mundo da FIFA 2026

Para assistir à Seleção da Croácia, você basicamente precisa se “transportar virtualmente” para um país que ofereça uma transmissão gratuita ou de sua preferência. Veja como fazer isso:

Escolha uma VPN de alta velocidade: as principais recomendações para 2026 incluem ExpressVPN, NordVPN e Surfshark Instale o aplicativo: baixe o software da VPN no seu dispositivo (laptop, celular ou smart TV) Conecte-se a um servidor estratégico Abra o serviço de streaming: acesse o site ou o aplicativo da emissora Comece a partida: Pesquise por “Copa do Mundo da FIFA” e curta o jogo da Croácia ao vivo!

A escolha do viajante: streaming com o Saily eSIM

O Saily é um serviço de eSIM para viagens (desenvolvido pelos especialistas da Nord Security) que permite baixar um plano de dados digital diretamente para o seu celular. É particularmente útil para a Copa do Mundo de 2026, pois garante que você tenha a largura de banda de alta velocidade necessária para uma transmissão ao vivo em 4K ou HD sem atrasos.