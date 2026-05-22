Para assistir a jogos fora do país de transmissão original, você pode contornar as restrições geográficas usando uma Rede Privada Virtual (VPN), como a ExpressVPN.
Como uso uma VPN?
1. Inscreva-se em uma VPN confiável, como a ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, e instale o aplicativo no seu dispositivo.
2. Conecte-se a um servidor localizado no país onde sua plataforma de streaming preferida está disponível.
3. Faça login e assista. Encontre a transmissão ao vivo e clique em reproduzir.
Coisas a ter em mente:
1. Evite VPNs gratuitas. Elas não oferecem a velocidade e os recursos de desbloqueio necessários para esportes ao vivo.
2. Se estiver usando um computador, abra uma janela “Anônima” ou “Privada” no navegador para que o site de streaming não consiga ler seus cookies antigos.
3. Contornar bloqueios geográficos viola os Termos de Serviço de algumas plataformas de streaming.
Na Coreia do Sul, a partida será transmitida pela KBS (Korean Broadcasting System) e pela rede de TV paga JTBC. Esses canais estão disponíveis em plataformas de TV aberta e a cabo, bem como por meio de seus respectivos serviços de streaming digital. Enquanto isso, na República Tcheca, a emissora pública Česká televize e a rede comercial Skupina Nova compartilham os direitos oficiais. A partida será transmitida ao vivo pela ČT sportou TV Nova, bem como pelas plataformas de streaming ČT sport Plus e Oneplay.
Qual será o próximo jogo da Coreia do Sul na Copa do Mundo da FIFA 2026?
A partida de abertura da fase de grupos da Coreia do Sul na Copa do Mundo da FIFA 2026, entre Coreia do Sul e República Tcheca, será realizada no icônico Estádio Akron. Como este é o primeiro jogo dos Guerreiros Taegeuk no torneio e envolve duas seleções de grande destaque, ele estará amplamente disponível tanto em plataformas abertas quanto em plataformas premium.
Detalhes
Informações
Adversário
República Tcheca
Data
Quinta-feira, 11 de junho de 2026
Hora do pontapé inicial
20h (horário local) / 23h (horário da costa leste dos EUA)
Estádio
Estádio Akron (Estádio de Guadalajara)
Cidade
Zapopan, Guadalajara, México
Emissoras da Copa do Mundo da FIFA 2026 em todo o mundo
🌍 País / Região
📺 Emissora
🇦🇫 Afeganistão
🇦🇱 Albânia
🇩🇿 Argélia
🇦🇩 Andorra
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentina
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Austrália
🇦🇹 Áustria
🇧🇪 Bélgica
🇧🇴 Bolívia
Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV
🇧🇦 Bósnia e Herzegovina
🇧🇷 Brasil
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgária
🇨🇦 Canadá
TSN+ | TSN1 | CTV | App RDS | App CTV | Crave
🇨🇱 Chile
Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Colômbia
Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Rádio Nacional da Colômbia | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Croácia
🇨🇾 Chipre
🇨🇿 República Tcheca
🇩🇰 Dinamarca
TV2 Dinamarca | TV2 Play Dinamarca
🇪🇨 Equador
DIRECTV Sports Equador | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX
🇪🇪 Estônia
🇫🇯 Fiji
🇫🇮 Finlândia
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 França
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Alemanha
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX
🇭🇰 Hong Kong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonésia
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Irã
🇮🇪 Irlanda
🇮🇹 Itália
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Japão
🇽🇰 Kosovo
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Macau
🇲🇺 Ilhas Maurício
🇲🇽 México
Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX México
🌎 Oriente Médio e Norte da África
🇳🇵 Nepal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Países Baixos
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Holanda
🇳🇿 Nova Zelândia
🇳🇮 Nicarágua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX
🇳🇴 Noruega
🇵🇦 Panamá
RPC | TVN Panamá | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panamá | FOX
🇵🇪 Peru
DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇵🇹 Portugal
🇷🇴 Romênia
🇸🇲 San Marino
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Cingapura
🇿🇦 África do Sul
SABC 3 | SABC Plus | Aplicativo Sporty TV
🇪🇸 Espanha
DAZN Espanha | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Espanha
🇸🇪 Suécia
🇨🇭 Suíça
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Turquia
🇬🇧 Reino Unido
ITV 1 UK | ITVX | STV Scotland | STV Player
🇺🇸 Estados Unidos
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Aplicativo FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguai
DIRECTV Sports Uruguai | DGO | Canal 5 Uruguai | Paramount+
🇺🇿 Uzbequistão
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter
🇻🇳 Vietnã
Qual emissora está transmitindo a Copa do Mundo da FIFA na Coreia do Sul?
Os torcedores que quiserem acompanhar cada momento da jornada da Coreia do Sul em busca da glória podem sintonizar a cobertura ao vivo na JTBC e na KBS.
As melhores VPNs e transmissões gratuitas para assistir à Coreia do Sul na Copa do Mundo da FIFA 2026
Para assistir à Seleção da Coreia do Sul, você basicamente precisa se “transportar virtualmente” para um país que ofereça uma transmissão gratuita ou de sua preferência. Veja como fazer isso:
- Escolha uma VPN de alta velocidade: as principais recomendações para 2026 incluem ExpressVPN, NordVPN e Surfshark
- Instale o aplicativo: baixe o software da VPN no seu dispositivo (laptop, celular ou smart TV)
- Conecte-se a um servidor estratégico
- Abra o serviço de streaming: acesse o site ou o aplicativo da emissora
- Comece a partida: Pesquise por “Copa do Mundo da FIFA” e curta o jogo da Coreia do Sul ao vivo!
A escolha do viajante: streaming com o Saily eSIM
O Saily é um serviço de eSIM para viagens (desenvolvido pelos especialistas da Nord Security) que permite baixar um plano de dados digital diretamente para o seu celular. É particularmente útil para a Copa do Mundo de 2026, pois garante que você tenha a largura de banda de alta velocidade necessária para uma transmissão ao vivo em 4K ou HD sem atrasos.
- Baixe o aplicativo: Baixe o aplicativo Saily na App Store ou no Google Play.
- Escolha seu plano: Selecione o país em que você está (por exemplo, os Estados Unidos para o torneio) e escolha um pacote de dados. Para transmissões intensas de partidas de 90 minutos, recomenda-se um plano de 10 GB ou 20 GB.
- Instale o eSIM: Siga o guia de instalação com um toque no aplicativo. Não é necessário nenhum cartão SIM físico nem “clipe de papel”.
- Ative e assista: assim que você pousar ou precisar de dados, ative o plano. Você poderá então abrir seu aplicativo de streaming e assistir ao jogo usando uma conexão móvel dedicada de alta velocidade.