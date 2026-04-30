Onde assistir hoje à Austrália na Copa do Mundo da FIFA 2026? Guia de transmissão na TV, transmissões gratuitas, VPNs, eSIMs

Emissoras da Copa do Mundo da FIFA 2026 em todo o mundo
🌍 País / Região
📺 Emissora
🇦🇫 Afeganistão
ATN
🇦🇱 Albânia
TV Klan
🇩🇿 Argélia
ENTV
🇦🇩 Andorra
RTVE | M6 | DAZN
🇦🇷 Argentina
Telefe | TV Pública
🇦🇺 Austrália
SBS
🇦🇹 Áustria
ORF | ServusTV
🇦🇿 Azerbaijão
İTV
🇧🇪 Bélgica
VRT | RTBF
🇧🇴 Bolívia
Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports
🇧🇦 Bósnia e Herzegovina
Arena Sport
🇧🇷 Brasil
Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports
🇧🇬 Bulgária
BNT
🇰🇭 Camboja
Hang Meas
🇨🇦 Canadá
Bell Media
🇨🇱 Chile
Chilevisión
🇨🇳 China
CMG
🇨🇴 Colômbia
Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports
🇨🇷 Costa Rica
Teletica | Tigo Sports
🇭🇷 Croácia
HRT
🇨🇾 Chipre
Sigma TV
🇨🇿 República Tcheca
ČT | TV Nova
🇩🇰 Dinamarca
DR | TV2
🇪🇨 Equador
Teleamazonas
🇸🇻 El Salvador
TCS | Tigo Sports
🇪🇪 Estônia
TV3
🇫🇯 Fiji
FBC
🇫🇮 Finlândia
Yle | MTV3
🇫🇷 França
M6 | beIN Sports
🇩🇪 Alemanha
ARD | ZDF | Magenta Sport
🇬🇷 Grécia
ERT
🇬🇹 Guatemala
Albavisión | Tigo Sports
🇭🇳 Honduras
Televicentro | Tigo Sports
🇭🇰 Hong Kong
PCCW
🇭🇺 Hungria
MTVA
🇮🇸 Islândia
RÚV
🇮🇩 Indonésia
TVRI | RRI
🇮🇷 Irã
IRIB TV3
🇮🇪 Irlanda
RTÉ
🇮🇱 Israel
KAN | Charlton
🇮🇹 Itália
RAI | DAZN
🇯🇵 Japão
NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN
🇰🇿 Cazaquistão
QAZTRK
🇽🇰 Kosovo
RTK | TV Vala | Arena Sport
🇰🇬 Quirguistão
KTRK
🇱🇻 Letônia
TV3 Letônia
🇱🇮 Liechtenstein
SRG SSR
🇱🇹 Lituânia
TV3 Lituânia
🇱🇺 Luxemburgo
VRT | RTBF
🇲🇴 Macau
TDM
🇲🇻 Maldivas
Medianet
🇲🇹 Malta
PBS
🇲🇺 Maurício
MBC
🇲🇽 México
TelevisaUnivision | TV Azteca
🌎 Oriente Médio e Norte da África
beIN Sports
🇲🇳 Mongólia
EduTV | Televisão Nacional | Suld TV | MNB | mobihome VOO
🇲🇪 Montenegro
Arena Sport | RTCG
🇳🇵 Nepal
Acepro Media | Prime TV
🇳🇱 Países Baixos
NOS
🇳🇿 Nova Zelândia
TVNZ
🇳🇮 Nicarágua
Grupo Ratensa | Tigo Sports
🇲🇰 Macedônia do Norte
Arena Sport
🇳🇴 Noruega
NRK | TV2
🇵🇦 Panamá
Medcom | TVN Media | Tigo Sports
🇵🇾 Paraguai
Trece | GEN TV | Tigo Sports
🇵🇪 Peru
América Televisión
🇵🇭 Filipinas
Aleph Group
🇵🇱 Polônia
TVP
🇵🇹 Portugal
Sport TV | LiveModeTV
🇷🇴 Romênia
Antena
🇷🇺 Rússia
Match TV
🇸🇲 San Marino
RAI | DAZN
🇷🇸 Sérvia
RTS | Arena Sport
🇸🇬 Cingapura
Mediacorp
🇸🇰 Eslováquia
STVR | TV JOJ
🇸🇮 Eslovênia
Arena Sport
🇿🇦 África do Sul
SABC | SportyTV
🌏 América do Sul
DSports | Disney+
🇰🇷 Coreia do Sul
JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK
🇪🇸 Espanha
RTVE | Mediapro | DAZN
🌍 África Subsaariana
New World TV | SuperSport
🇸🇪 Suécia
SVT | TV4
🇨🇭 Suíça
SRG SSR
🇹🇼 Taiwan
ELTA | EBC | TTV
🇹🇯 Tajiquistão
Varzish TV | TV Football
🇹🇱 Timor-Leste
ETO
🇹🇷 Turquia
TRT
🇹🇲 uTurquemenistão
Esportes do Turcomenistão
🇺🇦 Ucrânia
MEGOGO
🇬🇧 Reino Unido
BBC | ITV
🇺🇸 Estados Unidos
Fox Sports (inglês) | Telemundo (espanhol)
🇺🇾 Uruguai
Canal 5 | Antel TV
🇺🇿 Uzbequistão
Zo'r TV
🇻🇪 Venezuela
Televen
🇻🇳 Vietnã
VTV
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Qual emissora transmitirá a Copa do Mundo da FIFA na Austrália?
Os torcedores que quiserem acompanhar cada momento da campanha dos Socceroos na Copa do Mundo devem sintonizar na SBS na Austrália.
As melhores VPNs e transmissões gratuitas para assistir à Austrália na Copa do Mundo da FIFA 2026
Para assistir à Seleção Australiana, você basicamente precisa se “transportar virtualmente” para um país que ofereça uma transmissão gratuita ou de sua preferência. Veja como fazer isso:
- Escolha uma VPN de alta velocidade: as principais recomendações para 2026 incluem ExpressVPN, NordVPN e Surfshark
- Instale o aplicativo: baixe o software da VPN no seu dispositivo (laptop, celular ou smart TV)
- Conecte-se a um servidor estratégico
- Abra o serviço de streaming: acesse o site ou o aplicativo da emissora
- Comece a partida: Pesquise por “Copa do Mundo da FIFA” e curta o jogo da Austrália ao vivo!
A escolha do viajante: streaming com o Saily eSIM
O Saily é um serviço de eSIM para viagens (desenvolvido pelos especialistas da Nord Security) que permite baixar um plano de dados digital diretamente para o seu celular. É particularmente útil para a Copa do Mundo de 2026, pois garante que você tenha a largura de banda de alta velocidade necessária para uma transmissão ao vivo em 4K ou HD sem atrasos.
- Baixe o aplicativo: Baixe o aplicativo Saily na App Store ou no Google Play.
- Escolha seu plano: Selecione o país em que você está (por exemplo, os Estados Unidos para o torneio) e escolha um pacote de dados. Para transmissões intensas de partidas de 90 minutos, recomenda-se um plano de 10 GB ou 20 GB.
- Instale o eSIM: Siga o guia de instalação com um toque no aplicativo. Não é necessário nenhum cartão SIM físico nem “clipe de papel”.
- Ative e assista: Assim que você pousar ou precisar de dados, ative o plano. Você poderá então abrir seu aplicativo de streaming e assistir ao jogo usando uma conexão móvel dedicada de alta velocidade.