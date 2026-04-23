Onde assistir hoje à Argélia na Copa do Mundo da FIFA 2026? Transmissão ao vivo e canais de TV para os próximos jogos

A expectativa cresce à medida que os Les Fennecs se preparam para enfrentar um grupo J repleto de desafios, que conta com Argentina, Jordânia e Áustria.

País / Região

Emissora

Afeganistão

ATN

Albânia

TV Klan

Argélia

ENTV

Andorra

RTVE | M6 | DAZN

Argentina

Telefe | TV Pública

Austrália

SBS

Áustria

ORF | ServusTV

Azerbaijão

İTV

Bélgica

VRT | RTBF

Bolívia

Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports

Bósnia e Herzegovina

Arena Sport

Brasil

Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports

Bulgária

BNT

Camboja

Hang Meas

Canadá

Bell Media

Chile

Chilevisión

China

CMG

Colômbia

Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports

Costa Rica

Teletica | Tigo Sports

Croácia

HRT

Chipre

Sigma TV

República Tcheca

ČT | TV Nova

Dinamarca

DR | TV2

Equador

Teleamazonas

El Salvador

TCS | Tigo Sports

Estônia

TV3

Fiji

FBC

Finlândia

Yle | MTV3

França

M6 | beIN Sports

Alemanha

ARD | ZDF | Magenta Sport

Grécia

ERT

Guatemala

Albavisión | Tigo Sports

Honduras

Televicentro | Tigo Sports

Hong Kong

PCCW

Hungria

MTVA

Islândia

RÚV

Indonésia

TVRI | RRI

Irã

IRIB TV3

Irlanda

RTÉ

Israel

KAN | Charlton

Itália

RAI | DAZN

Japão

NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN

Cazaquistão

QAZTRK

Kosovo

RTK | TV Vala | Arena Sport

Quirguistão

KTRK

Letônia

TV3 Letônia

Liechtenstein

SRG SSR

Lituânia

TV3 Lituânia

Luxemburgo

VRT | RTBF

Macau

TDM

Maldivas

Medianet

Malta

PBS

Maurício

MBC

México

TelevisaUnivision | TV Azteca

Oriente Médio e Norte da África

beIN Sports

Mongólia

EduTV | Televisão Nacional | Suld TV | MNB | mobihome VOO

Montenegro

Arena Sport | RTCG

Nepal

Acepro Media | Prime TV

Países Baixos

NOS

Nova Zelândia

TVNZ

Nicarágua

Grupo Ratensa | Tigo Sports

Macedônia do Norte

Arena Sport

Noruega

NRK | TV2

Panamá

Medcom | TVN Media | Tigo Sports

Paraguai

Trece | GEN TV | Tigo Sports

Peru

América Televisión

Filipinas

Grupo Aleph

Polônia

TVP

Portugal

Sport TV | LiveModeTV

Romênia

Antena

Rússia

Match TV

San Marino

RAI | DAZN

Sérvia

RTS | Arena Sport

Cingapura

Mediacorp

Eslováquia

STVR | TV JOJ

Eslovênia

Arena Sport

África do Sul

SABC | SportyTV

América do Sul

DSports | Disney+

Coreia do Sul

JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK

Espanha

RTVE | Mediapro | DAZN

África Subsaariana

New World TV | SuperSport

Suécia

SVT | TV4

Suíça

SRG SSR

Taiwan

ELTA | EBC | TTV

Tajiquistão

Varzish TV | TV Futebol

Timor-Leste

ETO

Turquia

TRT

Turquemenistão

Esportes do Turcomenistão

Ucrânia

MEGOGO

Reino Unido

BBC | ITV

Estados Unidos

Fox Sports (inglês) | Telemundo (espanhol)

Uruguai

Canal 5 | Antel TV

Uzbequistão

Zo'r TV

Venezuela

Televen

Vietnã

VTV

Os torcedores que quiserem acompanhar cada momento da busca pela glória de Riyad Mahrez e Mohamed Amoura podem sintonizar nos canais ENTV e beIN Sports na Argélia.

Quando será o próximo jogo da Argélia?

As melhores VPNs e transmissões gratuitas para assistir à Argélia na Copa do Mundo da FIFA 2026

Para assistir à Seleção da Argélia, você basicamente precisa se “transportar virtualmente” para um país que ofereça uma transmissão gratuita ou de sua preferência. Veja como fazer isso:

Como assistir à ENTV com uma VPN: um guia passo a passo

  1. Escolha uma VPN de alta velocidade: as principais recomendações para 2026 incluem ExpressVPN, NordVPN e Surfshark
  2. Instale o aplicativo: baixe o software de VPN no seu dispositivo (laptop, celular ou smart TV)
  3. Conecte-se a um servidor estratégico
  4. Abra o serviço de streaming: acesse o site ou o aplicativo da emissora
  5. Comece a partida: Pesquise por “Copa do Mundo da FIFA” e curta o jogo da Argélia ao vivo!

Contra quem a Argélia joga na Copa do Mundo da FIFA 2026

A Argélia foi sorteada para o Grupo J da Copa do Mundo da FIFA 2026. Os Fennecs enfrentarão adversários de peso em três cidades diferentes nos Estados Unidos.

Aqui está a escalação oficial da fase de grupos da Argélia:

Adversários do Grupo J

  • Argentina (CONMEBOL)
  • Áustria (UEFA)
  • Jordânia (AFC)
