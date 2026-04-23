País / Região
Emissora
Afeganistão
ATN
Albânia
TV Klan
Argélia
ENTV
Andorra
RTVE | M6 | DAZN
Argentina
Telefe | TV Pública
Austrália
SBS
Áustria
ORF | ServusTV
Azerbaijão
İTV
Bélgica
VRT | RTBF
Bolívia
Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports
Bósnia e Herzegovina
Arena Sport
Brasil
Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports
Bulgária
BNT
Camboja
Hang Meas
Canadá
Bell Media
Chile
Chilevisión
China
CMG
Colômbia
Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports
Costa Rica
Teletica | Tigo Sports
Croácia
HRT
Chipre
Sigma TV
República Tcheca
ČT | TV Nova
Dinamarca
DR | TV2
Equador
Teleamazonas
El Salvador
TCS | Tigo Sports
Estônia
TV3
Fiji
FBC
Finlândia
Yle | MTV3
França
M6 | beIN Sports
Alemanha
ARD | ZDF | Magenta Sport
Grécia
ERT
Guatemala
Albavisión | Tigo Sports
Honduras
Televicentro | Tigo Sports
Hong Kong
PCCW
Hungria
MTVA
Islândia
RÚV
Indonésia
TVRI | RRI
Irã
IRIB TV3
Irlanda
RTÉ
Israel
KAN | Charlton
Itália
RAI | DAZN
Japão
NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN
Cazaquistão
QAZTRK
Kosovo
RTK | TV Vala | Arena Sport
Quirguistão
KTRK
Letônia
TV3 Letônia
Liechtenstein
SRG SSR
Lituânia
TV3 Lituânia
Luxemburgo
VRT | RTBF
Macau
TDM
Maldivas
Medianet
Malta
PBS
Maurício
MBC
México
TelevisaUnivision | TV Azteca
Oriente Médio e Norte da África
beIN Sports
Mongólia
EduTV | Televisão Nacional | Suld TV | MNB | mobihome VOO
Montenegro
Arena Sport | RTCG
Nepal
Acepro Media | Prime TV
Países Baixos
NOS
Nova Zelândia
TVNZ
Nicarágua
Grupo Ratensa | Tigo Sports
Macedônia do Norte
Arena Sport
Noruega
NRK | TV2
Panamá
Medcom | TVN Media | Tigo Sports
Paraguai
Trece | GEN TV | Tigo Sports
Peru
América Televisión
Filipinas
Grupo Aleph
Polônia
TVP
Portugal
Sport TV | LiveModeTV
Romênia
Antena
Rússia
Match TV
San Marino
RAI | DAZN
Sérvia
RTS | Arena Sport
Cingapura
Mediacorp
Eslováquia
STVR | TV JOJ
Eslovênia
Arena Sport
África do Sul
SABC | SportyTV
América do Sul
DSports | Disney+
Coreia do Sul
JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK
Espanha
RTVE | Mediapro | DAZN
África Subsaariana
New World TV | SuperSport
Suécia
SVT | TV4
Suíça
SRG SSR
Taiwan
ELTA | EBC | TTV
Tajiquistão
Varzish TV | TV Futebol
Timor-Leste
ETO
Turquia
TRT
Turquemenistão
Esportes do Turcomenistão
Ucrânia
MEGOGO
Reino Unido
BBC | ITV
Estados Unidos
Fox Sports (inglês) | Telemundo (espanhol)
Uruguai
Canal 5 | Antel TV
Uzbequistão
Zo'r TV
Venezuela
Televen
Vietnã
VTV
Os torcedores que quiserem acompanhar cada momento da busca pela glória de Riyad Mahrez e Mohamed Amoura podem sintonizar nos canais ENTV e beIN Sports na Argélia.
Quando será o próximo jogo da Argélia?
Para assistir à Seleção da Argélia, você basicamente precisa se “transportar virtualmente” para um país que ofereça uma transmissão gratuita ou de sua preferência. Veja como fazer isso:
Contra quem a Argélia joga na Copa do Mundo da FIFA 2026
A Argélia foi sorteada para o Grupo J da Copa do Mundo da FIFA 2026. Os Fennecs enfrentarão adversários de peso em três cidades diferentes nos Estados Unidos.
Aqui está a escalação oficial da fase de grupos da Argélia:
Adversários do Grupo J
- Argentina (CONMEBOL)
- Áustria (UEFA)
- Jordânia (AFC)