Onde assistir hoje à Arábia Saudita na Copa do Mundo da FIFA 2026? Canais de TV e transmissões ao vivo online





Para assistir a jogos fora do país onde são transmitidos originalmente, você pode contornar as restrições geográficas usando uma Rede Privada Virtual (VPN), como o ExpressVPN.

Como uso uma VPN?

1. Inscreva-se em uma VPN confiável, como ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, e instale o aplicativo no seu dispositivo.

2. Conecte-se a um servidor localizado no país onde sua plataforma de streaming preferida está disponível.

3. Faça login e assista. Encontre a transmissão ao vivo e clique em reproduzir.

Coisas a ter em mente:

1. Evite VPNs gratuitas. Elas não oferecem a velocidade e os recursos de desbloqueio necessários para esportes ao vivo.

2. Se estiver usando um computador, abra uma janela “Anônima” ou “Privada” no navegador para que o site de streaming não consiga ler seus cookies antigos.

3. Contornar bloqueios geográficos viola os Termos de Serviço de algumas plataformas de streaming.

Na Arábia Saudita, a partida será transmitida pela beIN SPORTS. Como detentora exclusiva dos direitos do torneio para a região do Oriente Médio e Norte da África (MENA), a beIN fará a cobertura ao vivo em seus canais dedicados beIN SPORTS MAX e transmitirá a ação ao vivo pelo aplicativo beIN CONNECT. Enquanto isso, no Uruguai, os torcedores podem assistir ao jogo ao vivo e em aberto pela emissora pública nacional, Canal 5, ou transmiti-lo via streaming pela plataforma digital pública Antel TV. A cobertura completa por TV paga de todas as 104 partidas do torneio também está disponível no Uruguai pela DirecTV Sports (DSports) e seu aplicativo de streaming, DGO.

Qual será o próximo jogo da Arábia Saudita na Copa do Mundo da FIFA 2026?

A partida de estreia da Arábia Saudita na fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026, entre Arábia Saudita e Uruguai, será disputada no icônico Miami Stadium. Por se tratar da tão esperada estreia dos Falcões Verdes no torneio contra um gigante histórico da América do Sul, o jogo será amplamente transmitido tanto em canais abertos quanto em plataformas premium.

Detalhes Informações Adversário Uruguai Data Segunda-feira, 15 de junho de 2026 Hora do pontapé inicial 18h (horário local) / 23h (horário de Londres) Estádio Miami Stadium (Hard Rock Stadium) Cidade Miami Gardens, Flórida, EUA

Emissoras da Copa do Mundo da FIFA 2026 em todo o mundo

Qual emissora está transmitindo a Copa do Mundo da FIFA na Arábia Saudita?

Os torcedores que quiserem acompanhar cada momento da campanha da Arábia Saudita na Copa do Mundo podem sintonizar na beIN Sports.

As melhores VPNs e transmissões gratuitas para assistir à Arábia Saudita na Copa do Mundo da FIFA 2026

Para assistir à Seleção da Arábia Saudita, você basicamente precisa se “transportar virtualmente” para um país que ofereça uma transmissão gratuita ou de sua preferência. Veja como fazer isso:

Escolha uma VPN de alta velocidade: as principais recomendações para 2026 incluem ExpressVPN, NordVPN e Surfshark Instale o aplicativo: baixe o software da VPN no seu dispositivo (laptop, celular ou smart TV) Conecte-se a um servidor estratégico Abra o serviço de streaming: acesse o site ou o aplicativo da emissora Comece a partida: Pesquise por “Copa do Mundo da FIFA” e curta o jogo da Arábia Saudita ao vivo!

A escolha do viajante: streaming com o Saily eSIM

O Saily é um serviço de eSIM para viagens (desenvolvido pelos especialistas da Nord Security) que permite baixar um plano de dados digital diretamente no seu celular. É particularmente útil para a Copa do Mundo de 2026, pois garante que você tenha a largura de banda de alta velocidade necessária para uma transmissão ao vivo em 4K ou HD sem atrasos.

Baixe o aplicativo : Baixe o aplicativo Saily na App Store ou no Google Play. Escolha seu plano: Selecione o país em que você está (por exemplo, os Estados Unidos para o torneio) e escolha um pacote de dados. Para transmissões intensas de partidas de 90 minutos, recomenda-se um plano de 10 GB ou 20 GB . Instale o eSIM: Siga o guia de instalação com um toque no aplicativo. Não é necessário nenhum cartão SIM físico nem “clipe de papel”. Ative e assista: assim que você pousar ou precisar de dados, ative o plano. Você poderá então abrir seu aplicativo de streaming e assistir ao jogo usando uma conexão móvel dedicada de alta velocidade.



