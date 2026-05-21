



Para assistir a jogos fora do país onde são transmitidos originalmente, você pode contornar as restrições geográficas usando uma Rede Privada Virtual (VPN), como o ExpressVPN.

Como uso uma VPN?

1. Inscreva-se em uma VPN confiável, como ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, e instale o aplicativo no seu dispositivo.

2. Conecte-se a um servidor localizado no país onde sua plataforma de streaming preferida está disponível.

3. Faça login e assista. Encontre a transmissão ao vivo e clique em reproduzir.

Coisas a ter em mente:

1. Evite VPNs gratuitas. Elas não oferecem a velocidade e os recursos de desbloqueio necessários para esportes ao vivo.

2. Se estiver usando um computador, abra uma janela “Anônima” ou “Privada” no navegador para que o site de streaming não consiga ler seus cookies antigos.

3. Contornar bloqueios geográficos viola os Termos de Serviço de algumas plataformas de streaming.

Na Alemanha, a partida será transmitida pela ARD e pela ZDF. Esses canais estão disponíveis por meio de uma antena digital padrão. Já em Curaçao, a TeleCuraçao é a emissora pública oficial. A partida será transmitida ao vivo pela TeleCuraçao, bem como pela rede regional DirecTV (DSports).

Qual será o próximo jogo da Alemanha na Copa do Mundo da FIFA 2026?

A partida de abertura da fase de grupos da Alemanha na Copa do Mundo da FIFA 2026, entre Alemanha e Curaçao, será realizada no icônico NRG Stadium. Como este é o primeiro jogo da Die Mannschaft no torneio e envolve duas seleções de grande destaque, ele estará amplamente disponível tanto em plataformas abertas quanto em plataformas premium.

Detalhes Informações Adversário Curaçao Data Domingo, 14 de junho de 2026 Hora do pontapé inicial 12h (horário local) / 18h (horário de Londres) Estádio NRG Stadium (Estádio de Houston) Cidade Houston, Texas, EUA

Emissoras da Copa do Mundo da FIFA 2026 em todo o mundo

Qual emissora está transmitindo a Copa do Mundo da FIFA na Alemanha?

Os torcedores que quiserem acompanhar cada momento da busca pela glória da Die Mannschaft podem sintonizar a cobertura ao vivo na MagentaTV, ARD e ZDF.

As melhores VPNs e transmissões gratuitas para assistir à Alemanha na Copa do Mundo da FIFA 2026

Para assistir à Seleção Alemã, basicamente você precisa se “transportar virtualmente” para um país que ofereça uma transmissão gratuita ou de sua preferência. Veja como fazer isso:

Escolha uma VPN de alta velocidade: as principais recomendações para 2026 incluem ExpressVPN, NordVPN e Surfshark Instale o aplicativo: baixe o software da VPN no seu dispositivo (laptop, celular ou smart TV) Conecte-se a um servidor estratégico Abra o serviço de streaming: acesse o site ou o aplicativo da emissora Comece a partida: Pesquise por “Copa do Mundo da FIFA” e curta o jogo da Alemanha ao vivo!

A escolha do viajante: streaming com o Saily eSIM

O Saily é um serviço de eSIM para viagens (desenvolvido pelos especialistas da Nord Security) que permite baixar um plano de dados digital diretamente no seu celular. É particularmente útil para a Copa do Mundo de 2026, pois garante que você tenha a largura de banda de alta velocidade necessária para uma transmissão ao vivo em 4K ou HD sem atrasos.

Baixe o aplicativo : Baixe o aplicativo Saily na App Store ou no Google Play. Escolha seu plano: Selecione o país em que você está (por exemplo, os Estados Unidos para o torneio) e escolha um pacote de dados. Para transmissões intensas de partidas de 90 minutos, recomenda-se um plano de 10 GB ou 20 GB . Instale o eSIM: Siga o guia de instalação com um toque no aplicativo. Não é necessário nenhum cartão SIM físico nem “clipe de papel”. Ative e assista: assim que você pousar ou precisar de dados, ative o plano. Você poderá então abrir seu aplicativo de streaming e assistir ao jogo usando uma conexão móvel dedicada de alta velocidade.



