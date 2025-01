Onde assistir a Guarani x Ferroviária ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copinha 2025

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (16), na Fonte Luminosa; confira a transmissão e outras informações do jogo

Guaranie e Ferroviária se enfrentam nesta quinta-feira (16), às 18h30 (de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara, pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada (clique aqui e confira a programação diária).

O Guarani avançou de fase com a melhor campanha do Grupo 6, empatado em pontos com o vice-líder, Atlético-MG, com seis. Na 2ª fase, o clube de Campinas passou com tranquilidade pelo Bandeirante, por 3 a 0, e, mais recentemente, despachou o Galo, com um triunfo por 3 a 1.

A Ferroviária, enquanto isso, passou no Grupo 7 como líder, com sete tentos, mesma chave do Santos, vice-líder com seis pontos. No mata-mata, a Ferrinha passou por Vitória e Santos, ambos nos pênaltis.

Prováveis escalações

Guarani: Thiago Lenza, Felipe Zamboni, Cauê Raphael, João Villela, Wictor, Lucas Belluco, Vinicius Yuji, Kauã, Vitinho Albanez, Léo Porfírio e João Marcelo.

Ferroviária: Igor Carvalho, Nicolas Silva, João Victor, Gadu, Fellipe, Vinicius Meireles, Arthur Schilling, Filipi Gabriel, Jhonatan Garcia, Pedro Estevam e Victor Silva.

Desfalques

Guarani

Sem desfalques confirmados.

Ferroviária

Não há desfalques confirmados.

Quando é?