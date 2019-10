Onde assistir Grêmio x Botafogo, pelo Brasileirão Série A 2019

Gaúchos entram em campo neste domingo (27), após eliminação histórica na Libertadores; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após a eliminação histórica na Copa Libertadores, o volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Neste domingo (27), a equipe gaúcha recebe o , às 16h (de Brasília), pela 28ª rodada do torneio nacional. O duelo terá transmissão ao vivo do canal RBS TV, além do Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Grêmio x Botafogo DATA Domingo, 27 de outubro LOCAL Arena do Grêmio - Alegre, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo do canal RBS, além do Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GRÊMIO

Após a dolorosa e humilhante eliminação na Libertadores, o Grêmio retorna aos gramados neste domingo. Para o confronto contra o Bota, o técnico Renato Gaúcho deve promover algumas mudanças na equipe titular.

O goleiro Paulo Victor, perseguido pela torcida, pode ser preservado, enquanto Galhardo e André cumprem suspensão automática. Com Jean Pyerre e Luan lesionados, Patrick e Thaciano surgem como opções.

A equipe gaúcha busca ingressar no G-6. Atualmente, ocupa a sétima posição, com 41 pontos.

Provável escalação do Grêmio: Paulo Victor (Phelipe Megiolaro); Léo Moura, Geromel, Kannemann e Cortez; Matheus Henrique e Maicon; Alisson, Patrick (Thaciano) e ; Diego Tardelli

BOTAFOGO

Do outro lado, o Alvinegro ocupa a 13ª posição, com 33 pontos e segue na briga para se afastar do risco de rebaixamento.

Para o confronto, o técnico Alberto Valentim não poderá contar com Marcelo, lesionado. No entanto, Joel Carli pode retornar após dores musculares.

Provável escalação do Botafogo: Gatito Fernández; Marcinho, Joel Carli (Kanu), Gabriel e Yuri; Cícero e João Paulo; Luiz Fernando, Diego Souza e Léo ; Victor Rangel.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 1 Grêmio Brasileirão 19 de outubro Flamengo 5 x 0 Grêmio Brasileirão 23 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Grêmio Brasileirão 30 de outubro 21h30 (de Brasília) Grêmio x Brasileirão 3 de novembro 17h

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 2 x 1 Botafogo Brasileirão 17 de outubro Botafogo 2 x 1 Brasileirão 21 de outubro

Próximas partidas