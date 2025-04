Onde assistir a Grêmio x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2025

Equipes entram em campo neste sábado (19), pela 6ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Grêmio recebe o São Paulo na tarde deste sábado (19), às 18h (de Brasília), no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada e no streaming (veja a programação completa aqui).

As donas da casa vêm de um empate por 1 a 1 com o América-MG e ocupam atualmente a 11ª colocação, com seis pontos. Uma vitória nesta rodada pode colocar a equipe na zona de classificação para o mata-mata. Do outro lado, o São Paulo entra em campo de olho na liderança. Com dez pontos e ocupando o quarto lugar, o time busca encostar nos líderes: Ferroviário e Cruzeiro, que têm 13 pontos, e o Palmeiras, terceiro colocado, com 11.

Prováveis escalações

Grêmio: Raissa; Dani Barão, Tayla, Mónica Ramos, Raissa Bahia; Jessica Peña, Daniela Montoya, Camila Pini; Drika, Giovaninha e Yamila Rodríguez. Técnica: Thaissan Passos.

São Paulo: Carlinha; Bruna Calderan, Kaká, Day Silva, Bia Menezes; Robinha, Karla Alves, Isa, Aline; Camilinha e Dudinha. Técnico: Thiago Viana.

Desfalques

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?