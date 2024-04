Equipes se enfrentam neste sábado (20), pela terceira rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Grêmio recebe o Cuiabá na noite deste sábado (20), a partir das 18h30 (de Brasília), em Porto Alegre, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após iniciar o campeonato com derrota, o Grêmio se recuperou no meio da semana e conquistou a primeira vitória na competição. O Tricolor, oitavo colocado com 3 pontos, agora busca o segundo triunfo consecutivo para se aproximar do G-4.

O Cuiabá, por sua vez, foi goleado na estreia e não atuou pelo Brasileirão no meio da semana, já que disputou e perdeu o jogo de ida da semifinal da Copa Verde. Denilson, que chegou a pedir para deixar o clube, voltou a ser relacionado, enquanto Ramon se recupera de lesão.

As equipes já se enfrentaram seis vezes, com 5 vitórias do Grêmio, além de 1 empate. No último confronto entre os times, o Tricolor ganhou por 2 a 0.

Prováveis escalações

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann e Cuiabano; Villasanti, Du Queiroz, Cristaldo, Nathan Fernandes e Gustavo Nunes; João Pedro Galvão.

Cuiabá: Walter; Railan, Marllon, Allyson, Alan Empereur e Rikelme; Derik Lacerda, Fernando Sobral, Lucas Mineiro e Clayson; Deyverson.

Desfalques

Grêmio

Reinaldo, Mayk, André Henrique, Diego Costa e Pepê estão lesionados, enquanto Carballo recupera a forma física.

Cuiabá

Ramon está no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 20 de abril de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre - RS