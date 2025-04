Onde assistir a Fulham x Chelsea ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (20), pela 33ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Fulham recebe o Chelsea na manhã deste domingo (20), às 10h (de Brasília), no Craven Cottage, em Londres, pela 33ª rodada da Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Fulham, por sua vez, aparece em nono lugar, com 48 pontos, e vem de uma derrota por 1 a 0 diante do Bournemouth, atuando fora. Pela Premier League, o Chelsea ocupa a sexta posição na tabela, somando 54 pontos. Na rodada mais recente, ficou no empate em 2 a 2 com o Ipswich Town, jogando em seus domínios. Após preservar alguns nomes na rodada anterior, a equipe comandada por Enzo Maresca deve ir a campo com força máxima no clássico londrino.

Prováveis escalações

Fulham: Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson/ Lukic, Berge, Andreas; Sessegnon, Iwobi e Rodrigo Muniz (Jiménez). Técnico: Marco Silva.

Chelsea: Sanchez; Gusto, Colwill, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernández, Palmer; Madueke, Neto e Jackson. Técnico: Enzo Maresca.

Desfalques

Fulham

Harry Wilson e Reiss Nelson estão fora.

Chelsea

Romeo Lavia, Wesley Fofana e Marc Guiu estão fora.

Quando é?