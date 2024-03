Onde assistir a Fluminense x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Campeonato Carioca

Equipes se enfrentam neste sábado (9), no Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fluminense e Flamengo se enfrentam na noite deste sábado (9), a partir das 21h (de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida da semifinal Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, da Bandsports na TV fechada e do canal GOAT no YouTube (veja a programação completa).

Quarto colocado do primeiro turno com 21 pontos (seis vitórias, três empates e duas derrotas), o Fluminense vai em busca da classificação para buscar o sonhado tricampeonato estadual (a última vez que o Tricolor conseguiu o feito foi em 1985). Para o clássico, o técnico Fernando Diniz terá desfalques importantes, como Samuel Xavier, lesionado, e André, suspenso.

"Estamos encarando a decisão com o Flamengo com a importância e a responsabilidade que sempre encara decisões. Sabemos que são dois jogos difíceis, muito importante para nós. Estamos totalmente focados e fechados para chegarmos da melhor forma. Sabemos que é muito importante para a continuidade da temporada. Chegamos com essa ambição de conseguir o tricampeonato", disse o colombiano Jhon Arias em entrevista coletiva.

Já o Flamengo quer manter a sua invencibilidade em 2024 e terá a vantagem do empate ou de jogar por dois resultados iguais (uma vitória e uma derrota pelo mesma diferença de gols). Além disso, o Rubro-Negro, líder da primeira fase com 27 pontos (oito vitórias e três empates), quer voltar a vencer o estadual, título que não ganha desde 2021. A equipe de Tite também tem baixas, como Gabigol, machucado, embora o recém-chegado Léo Ortiz possa estrear pelo clube.

"Muito bom chegar em um momento como esse, já com um clássico. Uma semifinal, um momento importante para o clube. Próximo de conquistar mais um título. Espero que a gente faça dois bons jogos contra o Fluminense, para que consiga chegar na final e eu possa já chegar pé quente, chegar campeão. É importante chegar nesse momento, é uma fase decisiva, já entender o tamanho do clube e do clássico. Estou muito empolgado para poder presenciar o Maracanã, um palco tão importante para o futebol brasileiro", afirmou Ortiz em sua apresentação no Rubro-Negro.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Guga, Felipe Melo, Thiago Santos e Marcelo; Martinelli, Lima (Renato Augusto) e Ganso; Keno, Arias e Cano.

Flamengo: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro.

Desfalques

Fluminense

Douglas Costa, Marlon e Samuel Xavier estão lesionados, enquanto André cumpre suspensão.

Flamengo

Gerson, Gabigol e Wesley estão no departamento médico.

Quando é?