Onde assistir a Fluminense x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025

O Fluminense recebe o Flamengo na tarde desta quinta-feira (03), às 17h (de Brasília), em Moça Bonita, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada e no streaming (veja a programação completa aqui).

As equipes se enfrentam pelo Fla-Flu na base. O Tricolor soma apenas três pontos na tabela, com uma vitória e duas derrotas em três jogos, ocupando a 16ª posição. Já o Flamengo está na lanterna, com duas derrotas, mas tem um jogo a menos em relação aos adversários, pois a partida contra o Cuiabá foi adiada para 6 de abril.

Prováveis escalações

Fluminense: Kevyn Vinícius; Júlio Fidelis, Loiola, Gustavo Cintra e Léo Jance; Fabinho, Dohmann e Natan; Enzo, João Lourenço e Kelwin

Flamengo: Leo Nannetti; Daniel Sales, João Victor, Da Mata e Germano; Rayan Lucas, Lorran, João Alves e Guilherme; Shola e Wallace Yan.

Desfalques

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

