Onde assistir a Fluminense x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2025

Equipes entram em campo nesta terça-feira (15), pela 5ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Fluminense recebe o Corinthians na noite desta terça-feira (15), às 19h (de Brasília), em Moça Bonita, no Rio de Janeiro, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro feminino de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada e no streaming (veja a programação completa aqui).

Sétimo colocado, o time das Meninas das Laranjeiras entra em campo com o objetivo de seguir pontuando no Campeonato Brasileiro. A equipe soma sete pontos, com duas vitórias e um empate, e vem de um empate sem gols diante do Internacional.

Do outro lado, as Meninas do Corinthians buscam a recuperação após a derrota sofrida nos minutos finais do clássico contra o Palmeiras, por 2 a 1. O time ocupa a quinta posição na tabela, também com sete pontos.

Prováveis escalações

Fluminense: Claudia; Gislaine, Yasmin, Camila, Raquel; Claudinha, Kah, Estefania; Ana, Lelê e Chu. Técnico: Hoffmann Tulioa.

Corinthians: Nicole; Paulinha, Thaís Ferreira, Mariza, Juliete; Dayana Rodríguez, Duda Sampaio, Andressa Alves; Jaqueline, Tamires e Vic Albuquerque. Técnico: Lucas Piccinato.

Desfalques

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Quando é?