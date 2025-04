Onde assistir a Flamengo x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2025

Equipes entram em campo nesta terça-feira (15), pela 5ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Flamengo recebe o Palmeiras na noite desta terça-feira (15), às 18h30 (de Brasília), no Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro feminino da Série A de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada e no streaming (veja a programação completa aqui).

As donas da casa seguem na zona de classificação para o mata-mata, com sete pontos conquistados. O Rubro-Negro vem embalado após vencer o Sport por 2 a 1 fora de casa.

Do outro lado, na terceira posição, o Palmeiras busca mais uma vitória para se manter entre os primeiros colocados. A equipe alviverde venceu o clássico contra o Corinthians por 2 a 1 na última rodada e soma oito pontos — dois a menos que as líderes Ferroviária e Cruzeiro.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Flamengo: Isa Cruz; Fabi Simões, Agustina, Núbia, Jucinara; Ju Ferreira, Djeni, Gláucia; Fernanda, Laysa e Cristiane. Técnico: Maurício Salgado.

Palmeiras: Kate Tapia; Rhay Coutinho, Pati Maldaner, Isadora, Fe Palermo; Brena Carolina, Ingryd Lima, Espinales; Yoreli Rincon, Lais Estevam e Amanda Gutierres. Técnica: Camilla Orlando.

Desfalques

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Quando é?