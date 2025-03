Onde assistir a Flamengo x O'Higgins ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores sub-20 de 2025

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (07), pea terceira rodada da fase de grupos; veja como acompanhar na TV e na internet

O Flamengo encara o O'Higgins, do Chile, na noite desta sexta-feira (07), às 19h (de Brasília), no Complexo de Alto Rendimento, em Ypané, no Paraguai, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América sub-20 de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do BandSports, na TV fechada e no streaming, e no Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Atual campeão, o Rubro-Negro já garantiu vaga na semifinal de 2025 e segue como um dos favoritos ao bicampeonato. O torneio reúne 12 times, divididos em três grupos de quatro, que se enfrentam em turno único. Avançam à semifinal os líderes de cada chave e o melhor segundo colocado, com decisões em jogo único, incluindo a final e a disputa pelo terceiro lugar. Em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga ou o título são definidos nos pênaltis. Para seguir na competição, o time chileno precisa vencer, reverter um saldo negativo de três gols e torcer para que Danubio e/ou Olimpia não triunfem. O Flamengo já garantiu a liderança deste Grupo A.

Prováveis escalações

Flamengo: Furtado; Sales, Mata, Vieira, Carbone; Alves, Lucas, Guilherme; Lima, Ogundana e Felipe Teresa. Técnico: Raphael Souza.

O'Higgins: Vera; Zamorano, Movillo, Molina, Poblete; Gálvez, Pavez, Ramírez; Calderón, Espinoza e Gutiérrez.

Desfalques

Flamengo

Iago, expulso na última rodada, é desfalque.

O'Higgins

Sem desfalques confirmados.

Quando é?