Onde assistir a Flamengo x Goiás ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas da Copa do Brasil sub-20 de 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (23), pelo jogo de volta das oitavas da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Flamengo recebe o Goiás na tarde desta quarta-feira (23), às 17h30 (de Brasília), no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil sub-20 de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Globoplay, no streaming (veja a programação completa aqui).

Após ser derrotado por 4 a 2 no jogo de ida no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, o Flamengo agora enfrenta o Goiás em casa. Como têm a vantagem de dois gols, os esmeraldinos podem perder por até um gol de diferença e ainda assim garantir a classificação. Já o time rubro-negro busca vencer por dois gols para levar a decisão aos pênaltis, ou por uma diferença maior para assegurar a vaga diretamente.

Prováveis escalações

Flamengo: Dyogo Alves; Gusttavo, Iago, Felipe Viana, Carbone; Rayan Lucas, Fabiano e Jean Carlos; Felipe Teresa, Shola e Wallace Yan. Técnico: Cleber dos Santos.

Mais artigos abaixo

Goiás: Murillo; Jotta, Juan Lopes, Anthony, Júlio; Baldória,Vitor Fonseca e Larson; Danilo, Pedrinho e Halerrandrio. Técnico: Alexandre Remo.

Desfalques

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Goiás

Sem desfalques confirmados.

Quando é?