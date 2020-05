Onde assistir e que horas vai passar Uruguai x Brasil, pela semifinal da Copa América 2007?

SporTV tem preenchido parte de sua programação com reprises que fizeram história no mundo do futebol

A paralisação das principais competições do futebol em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, fez com que várias emissoras readequassem sua programação de futebol com uma série de partidas históricas : o SporTV é uma delas, e vem apostando nas reprises de jogos da seleção brasileira - desta vez, a semifinal da de 2007.

Após empatar por 2 a 2 com o , o venceu nos pênaltis por 5 a 3 e disputou a final com a e ficou com o título da competição.

Veja informações da transmissão!

QUANDO É?

JOGO Uruguai 2 (4) x (5) 2 Brasil DATA DO JOGO 10 de julho de 2007 DATA DA REPRISE Sexta-feira, 8 de maio de 2020 LOCAL Estádio José Encarnación Romero - Maracaibo, HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O duelo terá a retransmissão no SporTV, na TV fechada.

COMO FOI O JOGO URUGUAI X BRASIL NA SEMIFINAL DA COPA AMÉRICA DE 2007?



A seleção brasileira venceu o Uruguai, nos pênaltis, após empate de 2 a 2 no tempo normal e garantiu uma vaga na final da Copa América 2007.

Para as penalidades, Dunga escalou Robinho, Juan, Gilberto Silva, Afonso e Diego. Robinho, que não brilhou durante a partida, abriu a série e fez 1 a 0 para o Brasil. O uruguaio Forlán cobrou mal e permitiu que Doni fizesse a defesa com os pés.

Afonso e Fernando, para o Brasil, e Pablo García, para o Uruguai, também desperdiçaram suas cobranças. Mas, nas séries alternadas, Gilberto balançou as redes, e Doni, que se adiantou, defendeu a cobrança de Lugano e garantiu a classificação da seleção.

OS 11 TITULARES

Escalação do Brasil: Doni, Maicon, Alex, Juan e Gilberto; Gilberto Silva, Mineiro, Josué (Fernando) e Julio Baptista (Diego); Robinho e Vagner Love (Afonso). Técnico: Dunga.

Escalação do Uruguai: Fabián Carini; Jorge Fucile, Diego Lugano, Andrés Scotti, Darío Rodríguez (Sebastían Abreu); Pablo García, Diego Pérez (Walter Gargano), Maximiliano Pereira e Cristian Rodríguez; Diego Forlán e Alvaro Recoba (Ignácio González). Técnico: Oscar W. Tabárez.

A CAMPANHA DO BRASIL:

RODADA JOGO GOLS Primeira fase de grupos Brasil 0 x 2 - Primeira fase de grupos Brasil 3 x 0 Robinho (3x) Primeira fase de grupos Brasil 1 x 0 Robinho Quartas de final Chile 1 x 6 Brasil Juan, Júlio Baptista, Robinho, Josué, Vágner Love Semifinal Uruguai 2 (4) x (5) 2 Brasil Maicon, Júlio Baptista Final Brasil 3 x 0 Argentina Júlio Baptista, Ayala (gol contra), Dani Alves

A CAMPANHA DO URUGUAI: