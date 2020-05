Onde assistir e que horas vai passar São Paulo x Milan na final do Mundial de Clubes de 1993?

Globo vai reprisar neste domingo (3) o bicampeonato do São Paulo

Com o futebol paralisado devido ao surto do coronavírus, a TV Band decidiu mudar a sua programação do "Você Torceu Aqui". Neste domingo (3), às 14h (de Brasília), os torcedores do poderão reviver a emoção da vitória sobre o por 3 a 2, na final do de 1993.

Veja informações da transmissão!

QUANDO É?

JOGO São Paulo 3 x 2 Milan DATA DO JOGO 12 de dezembro de 1993 DATA DA REPRISE Domingo, 3 de maio de 2020 LOCAL Estádio Nacional de Tóquio - Tóquio, JAP HORÁRIO 14h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Arquivo Histórico São Paulo FC

O duelo será reprisado pela Band, na TV aberta. A bola rola às 14h, com narração de Luciano do Valle e comentários de Juarez Soares, todos originais.

SOBRE A FINAL DO MUNDIAL DE CLUBES DE 1993



Foto: São Paulo FC/Divulgação



OS 11 TITULARES DA FINAL

Palhinha abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo, mas Massaro empatou logo no início da segunda etapa. Cerezo virou dez minutos depois, mas o Milan empatou novamente, com Papin, aos 36 minutos. Então, Muller fez o gol da vitória a menos de cinco minutos para o final da partida.

Escalação do São Paulo: Zetti; Cafu, Válber, Ronaldão e André Luiz; Doriva, Dinho, Toninho Cerezo e Leonardo; Muller e Palhinha (Juninho). Técnico:

Escalação do Milan: Rossi; Panucci, Costacurta, Baresi e Maldini; Albertini (Orlando), Donadoni e Desailly; Massaro, Papin e Raduciou (Tassoti). Técnico:

CAMINHO ATÉ O MUNDIAL

São Paulo

Por ter ganhado a Libertadores no ano anterior, o São Paulo começou o torneio de 1993 direto nas oitavas de final. Então, fez valer o fator Morumbi para levar o bicampeonato.

Newell's Old Boys 2x0 São Paulo (oitavas de final)

São Paulo 4x0 Newell's Old Boys (oitavas de final)

1x1 São Paulo (quartas de final)

São Paulo 2x0 Flamengo (quartas de final)

São Paulo 1x0 Cerro Porteño (semifinal)

Cerro Porteño 0x0 São Paulo (semifinal)

São Paulo 5x1 (final)

Universidad Católica 2x0 São Paulo (final)

Milan

O Milan terminou a de 1992/93 em segundo lugar, após perder a final para o Olympique de Marseille. Porém, o clube francês se envolveu em um escândalo de compra de árbitros no campeonato francês e foi suspenso pela UEFA. Assim, o Milan ficou com a vaga para o Mundial de Clubes.