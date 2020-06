Onde assistir e que horas vai passar Real Madrid x Atlético de Madrid, pela semifinal da Champions League 2016/17?

TNT tem preenchido parte de sua programação com jogos memoráveis da Liga dos Campeões

Com o futebol paralisado devido ao surto do coronavírrus, a TNT decidiu montar uma programação especial para a semana e anunciou a reprise do clássico inglês entre e , pelas quartas de final da 2014/15, nesta quarta-feira (27), às 16h (de Brasília).

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO 3 x 0 DATA DO JOGO 2 de maio de 2017 DATA DA REPRISE Terça-feira, 2 de junho de 2020 LOCAL Santiago Bernabéu - Madrid, ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O duelo terá transmissão ao vivo no canal TNT, na TV fechada.

SOBRE A SEMIFINAL DA CHAMPIONS LEAGUE 2016/17



Pela partida de ida da semifinal da Champions League 2016/17, o Real Madrid atropelou o Atlético de Madrid e venceu por 3 a 0, com hat-trick de Cristiano Ronaldo, no Santiago Bernabéu.

Na volta, os merengues perderam por 2 a 1, mas avançaram até a final, onde golearam a por 4 a 1 e levantaram mais um troféu da UCL.

OS 11 TITULARES

Escalação do Real Madrid: Keylor Navas; Dani Carvajal (Nacho), Sergio Ramos, Varane e Marcelo; Casemiro, Luka Modric e Toni Kroos; Isco (Asensio), Cristiano Ronaldo e Benzema (Vazquez). Técnico: Zinedine Zidane.

Escalação do Atlético de Madrid: Jan Oblak; Lucas Hernández, Stefan Savic, Diego Godín e Filipe Luís; Gabi, Saúl Ñíguez (Gaitán), Koke e Yannick Carrasco (Correa); Kevin Gameiro (Fernando Torres) e Griezmann. Técnico: Diego Simeone.

A CAMPANHA DO REAL MADRID

RODADA JOGO Primeira rodada Real Madrid 2 x 1 Segunda rodada 2 x 2 Real Madrid Terceira rodada Real Madrid 5 x 1 Légia Varsóvia Quarta rodada Légia Varsóvia 3 x 3 Real Madrid Quinta rodada Sporting 1 x 2 Real Madrid Sexta rodada Real Madrid 2 x 2 Borussia Dortmund Oitavas de final (ida) Real Madrid 3 x 1 Oitavas de final (volta) Napoli 1 x 3 Real Madrid Quartas de final (ida) de Munique 1 x 2 Real Madrid Quartas de final (volta) Real Madrid 4 x 2 Bayern de Munique Semifinal (ida) Real Madrid 3 x 0 Atlético de Madrid Semifinal (volta) Atlético de Madrid 2 x 1 Real Madrid Final Juventus 1 x 4 Real Madrid

