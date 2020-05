Onde assistir e que horas vai passar Palmeiras x Santos na final da Copa do Brasil de 2015?

Confira as principais informações do título do Verdão conquistado nos pênaltis

Com os campeonatos paralisados devido ao surto do coronavírrus, o 'GloboEsporte.com' decidiu montar uma programação especial para a semana e anunciou diversas reprises que marcaram o futebol brasileiro.

Nesta sexta-feira (1), os torcedores do poderão relembrar a conquista da Copa do , quando o venceu o nos pênaltis, com destaque para Fernando Prass.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras 2 (4) x (3) 1 Santos DATA DO JOGO 2 de dezembro de 2015 DATA DA REPRISE Sexta-feira, 1 de maio de 2020 LOCAL Allianz Parque - , BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR E COMO ASSISTIR?



O duelo terá transmissão ao vivo no site GloboEsporte.com, além do canal SporTV, na TV fechada.

Para assistir aos jogos, o torcedor precisa realizar o login no site do GloboEsporte.com. Caso não seja cadastrado, irá precisar preencher um formulário gratuitamente para seguir.

SOBRE O DUELO DA FINAL DA COPA DO BRASIL 2015



Em jogo dramático, o Palmeiras conquistou o tricampeonato da após vencer o Santos. Depois do 2 a 1 no tempo normal, com dois gols de Dudu e um de Ricardo Oliveira, os times decidiram o título nos pênaltis, com vitória do Verdão por 4 a 3.

O goleiro Fernando Prass teve a sua noite de herói. Além de defender a cobrança de Gustavo Henrique, a segunda do , foi o responsável pelo chute final, que sacramentou o troféu da equipe.

OS 11 TITULARES

Escalação do Palmeiras: Fernando Prass, João Pedro, Jackson, Vitor Hugo e Zé Roberto; Matheus Sales, Arouca, Dudu, Robinho e Gabriel Jesus (Rafael Marques); Barrios (Cristaldo). Técnico: Marcelo Oliveira.

Escalação do Santos: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz (werley), Gustavo Henrique e Zeca; Thiago Maia (Paulo Ricardo), Renato e Lucas Lima; Gabriel (Geuvânio), Ricardo Oliveira e Marquinhos Gabriel. Técnico: Dorival Júnior.