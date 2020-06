Onde assistir e que horas vai passar o jogo de despedida de Pelé no Santos pelo Paulista de 1974?

A TV Gazeta vai reprisar o jogo neste domingo (7), às 21h (de Brasília)

Com o futebol paralisado devido ao surto do coronavírrus , a TV Gazeta é outra emissora reprisar jogos históricos. No próximo domingo (7), os torcedores do poderão relembrar a despedida de Pelé com a camisa do , em 1974, com a vitória por 2 x 0 sobre a .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos 2 x 0 Ponte Preta DATA DO JOGO 2 de outubro de 1974 DATA DA REPRISE Domingo, 7 de junho de 2020 LOCAL Vila Belmiro - Santos, BRA HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O duelo terá transmissão ao vivo da TV Gazeta, na TV aberta. Também é possível assistir à partida através do serviço de streaming da emissora, uma boa alternativa para os espectadores que não puderem sintonizar nos Estados contemplados pela área de cobertura da emissora.

SOBRE A PARTIDA PELO PAULISTÃO

Há 45 anos, Pelé vestia pela última vez a camisa do Santos na Vila Belmiro. No dia 2 de outubro de 1974, em jogo válido pelo , o Alvinegro Praiano recebeu a Ponte Preta em um jogo marcante na história do futebol brasileiro. pic.twitter.com/3v1gyhWfnt — ASSOPHIS (@assophis) October 2, 2019

No dia 2 de outbro, pelo Campeonato Paulista de 1974, o Santos de Pelé entrava em campo para enfrentar a Ponte Preta, mas com uma mistura de sentimentos. A partida simbolizava a despedida do Rei do futebol com a camisa 10 do Peixe, em plena Vila Belmiro.

Ao ser substituído, ainda no primeiro tempo, Pelé se ajoelhou no gramado em que atuava há 18 anos, desde 1956 e ergueu os braços em direção ao céu. A imagem ficou marcada na história do futebol mundial. Após o gesto, o Rei deu a famosa volta olímpica diante de sua torcida.

Não foi o dia do "Love, Love, Love", mas é a despedida do Pelé. Do futebol brasileiro, do Santos e da Vila. 2/10/1974, Santos e Ponte Preta. #perongifs pic.twitter.com/vwQqOU5dpE — Humberto Peron (@humbertoperon) October 2, 2018

O que menos importa do jogo foi o placar de 2 x 0 para o Santos, com gols do artilheiro Cláudio Adão e de Geraldo, contra.

OS 11 TITULARES DA DESPEDIDA

Escalação do Santos: Cejas; Wilson Campos, Vicente, Bianchi e Zé Carlos; Léo Oliveira e Brecha; Da Silva, Cláudio Adão, Pelé (Gílson) e Edu. Técnico: Tim.

Escalação da Ponte Preta: Carlos; Geraldo, Oscar, Zé Luis e Valter; Serelepe e Serginho; Adílson, Valtinho (Brasinha), Valdomiro e Tuta. Técnico: Lilo

Gols: Santos: Cláudio Adão (44') e Geraldo (contra) (55').