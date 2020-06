Onde assistir e que horas vai passar Manchester United x Milan, pela semifinal da Champions League 2006/07?

TNT tem preenchido parte de sua programação com jogos memoráveis da Liga dos Campeões

Com o futebol paralisado devido ao surto do coronavírrus, a TNT decidiu montar uma programação especial para a semana e anunciou a reprise do duelo entre x MIlan, pelas semifinal da 2006/07, nesta quarta-feira (03), às 16h (de Brasília).

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester United 3 x 2 DATA DO JOGO 24 de abril de 2007 DATA DA REPRISE Quarta-feira, 03 de junho de 2020 LOCAL Old Trafford - Manchester, ING HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O duelo terá transmissão ao vivo no canal TNT, na TV fechada.

SOBRE A SEMIFINAL DA CHAMPIONS LEAGUE 2006/07

No jogo de ida da semifinal da Champions League 2006/07, mesmo com uma grande atuação de Kaká, o Milan foi derrotado pelo Manchester United por 3 a 2, em Old Trafford, em confronto marcado por reviravoltas no placar.

No entanto, no duelo de volta, os italianos reverteram a desvantagem e venceram por 3 a 0, e foram campeões da UCL após baterem o por 2 a 1 na grande decisão.

OS 11 TITULARES

Escalação do Man. United: Edwin van der Sar; John O'Shea, Wes Brown, Gabriel Heinze, Patrice Evra; Darren Fletcher, Michael Carrick, Paul Scholes, Ryan Giggs; Cristiano Ronaldo e Wayne Rooney. Técnico: Alex Ferguson

Escalação do Milan: Dida; Massimo Oddo, Alessandro Nesta, Paolo Maldini (Bonera), Marek Jankulovski; Gennaro Gattuso (Brocchi), Andrea Pirlo, Massimo Ambrosini, Clarence Seedorf, Kaká; Alberto Gilardino (Gourcuff). Técnico: Carlo Ancelotti.

A CAMPANHA DO MANCHESTER UNITED

RODADA JOGO Primeira rodada Manchester United 3 x 2 Segunda rodada 0 x 1 Manchester United Terceira rodada Manchester United 3 x 0 Copenhagen Quarta rodada Copenhagen 1 x 0 Manchester United Quinta rodada Celtic 1 x 0 Manchester United Sexta rodada Manchester United 3 x 1 Benfica Oitavas de final (ida) LOSC 0 x 1 Manchester United Oitavas de final (volta) Manchester United 1 x 0 LOSC Quartas de final (ida) 2 x 1 Manchester United Quartas de final (volta) Manchester United 7 x 1 Roma Semifinal (ida) Manchester Untied 3 x 2 Milan Semifinal (volta) Milan 3 x 0 Manchester United

