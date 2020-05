Onde assistir e que horas vai passar Manchester City x Tottenham, pelas quartas de final da Champions League de 2018/19?

TNT tem preenchido parte de sua programação com jogos memoráveis da Liga dos Campeões

Com o futebol paralisado devido ao surto do coronavírrus, a TNT decidiu montar uma programação especial para a semana e anunciou a reprise do duelo entre e , no segundo jogo das quartas de final da 2018/19, nesta quarta-feira (13), às 16h (de Brasília).

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester City 4 x 3 Tottenham DATA DO JOGO 17 de abril de 2019 DATA DA REPRISE Quarta-feira, 13 de maio de 2020 LOCAL Etihad Stadium - Manchester, ING HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O duelo terá transmissão ao vivo no canal TNT, na TV fechada.

SOBRE AS QUARTAS DE FINAL DA CHAMPIONS LEAGUE 2018/19



Em um duelo emocionante, o Manchester City venceu o Tottenham por 4 a 3 no duelo de volta das quartas de final da Champions League 2018/19 mas por conta dos gols marcados fora de casa, a vaga na semifinal ficou com os Spurs. Sterling (2), Bernardo Silva e Agüero fizeram os gols do City; Son (2x) e Llorente marcaram os gols da classificação do time londrino.

OS 11 TITULARES

Escalação do Manchester City: Ederson, Walker, Kompany, Laporte, Mendy (Sané), Gundogan, Silva (Fernandinho), De Bruyne, Bernardo, Sterling, Aguero. Técnico: Pep Guardiola.

Escalação do Tottenham: Lloris, Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose (Sanchéz), Wanyama, Sissoko (Llorente), Eriksen, Dele, Lucas (Davies), Son. Técnico: Maurício Pochettino.

A CAMPANHA DO MANCHESTER CITY

RODADA JOGO Primeira rodada Manchester City 1 x 2 Segunda rodada 1 x 2 Manchester City Terceira rodada 0 x 3 Manchester City Quarta rodada Manchester City 6 x 0 Donetsk Quinta rodada Lyon 2 x 2 Manchester City Sexta rodada Manchester City 2 x 1 Hoffenheim Oitavas de final (ida) 2 x 3 Manchester City Oitavas de final (volta) Manchester City 7 x 0 Schalke Quartas de final (ida) Tottenham 1 x 0 Manchester City Quartas de final (volta) Manchester City 4 x 3 Tottenham

