Onde assistir e que horas vai passar Juventus x Atlético de Madrid, pelas oitavas de final da Champions League 2018/19?

Canal tem preenchido parte de sua programação com jogos memoráveis da Liga dos Campeões

Com o futebol paralisado devido ao surto do coronavírrus, a TNT decidiu montar uma programação especial para a semana e anunciou a reprise do duelo entre e , com show de Cristiano Ronaldo, nesta quarta-feira (29), às 16h (de Brasília).

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventus 3 x 0 Atlético de Madrid DATA DO JOGO 12 de março de 2019 DATA DA REPRISE Quarta-feira, 29 de abril de 2020 LOCAL HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo no canal TNT, na TV fechada.

SOBRE O DUELO DA CHAMPIONS LEAGUE 2016/17



Foto: Getty Images

Já na quarta-feira (29), os torcedores poderão relembrar a classificação da Juventus para as quartas de final da 2018/19. Após sair perdendo por 2 a 0 no jogo da ida, os italianos se recuperaram e venceram em casa por 3 a 0, com hat-trick de Cristiano Ronaldo.

No entanto, após a classificação para as quartas de final, a Juve foi eliminada pelo , no placar agregado por 3 a 2.

OS 11 TITULARES

Escalação da Juventus: Szczeny; João Cancelo, Bonnuci, Chiellini e Spinazzola (Dybala); Pjanic, Emre Can e Matuidi; Mandzukic (Kean), Bernardeschi e Cristiano Ronaldo. Técnico: Massimiliano Allegri

Escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Arias (Vitolo), Giménez, Godín e Juanfran; Koke, Rodri, Saúl e Lemar (Correa); Morata e Griezmann. Técnico: Diego Simeone

A CAMPANHA DA JUVENTUS

RODADA JOGO Primeira rodada 0 x 2 Juventus Segunda rodada Juventus 3 x 0 Terceira rodada 0 x 1 Juventus Quarta rodada Juventus 1 x 2 Manchester United Quinta rodada Juventus 1 x 0 Valencia Sexta rodada Young Boys 2 x 1 Juventus Oitavas de final (ida) Atlético de Madrid 2 x 0 Juventus Oitavas de final (volta) Juventus 3 x 0 Atlético de Madrid Quartas de final (ida) Ajax 1 x 1 Juventus Quartas de final (volta) Juventus 1 x 2 Ajax

A CAMPANHA DO ATLÉTICO DE MADRID