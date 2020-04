Onde assistir e que horas vai passar Itália x França na final da Copa do Mundo de 2006?

SporTV tem preenchido parte de sua programação com reprises que fizeram história no mundo do futebol

A paralisação das principais competições do futebol em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, fez com que várias emissoras readequassem sua programação de futebol com uma série de partidas históricas : o SporTV é uma delas, e vem apostando nas reprises de jogos da - desta vez, com o Mundial de 2006, realizada na .

A decisão entre e ficou marcada não só pelo tetra conquistado pelos italianos, como também o último jogo de Zinedine Zidade. Acostumado ao heroísmo, virou vilão após ser expulso na prorrogração por agredir Materazzi com uma cabeçada no peito.

Veja informações da transmissão!

QUANDO É?

JOGO Itália 1 (5) x (3) 1 França DATA DO JOGO 9 de julho de 2006 DATA DA REPRISE Sexta-feira, 24 de abril de 2020 LOCAL Estádio Olímpico de Berlim - Berlim, ALE HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O duelo terá a retransmissão no SporTV, na TV fechada.

COMO FOI O JOGO ITÁLIA X FRANÇA EM 2006?



Após 24 anos, a Itália voltou a levantar um troféu de Copa do Mundo e conquistou o tetra, após ter vencido a Itália nos pênaltis por 5 a 3, depois de um 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação.

Zidane abriu o placar aos 7 minutos, enquanto Materazzi, aos 19, empatou o duelo com uma forte cabeçada.

Já na prorrogação, Zizou se desentendeu com Materazzi e o agrediu com um golpe de cabeça, que gerou a sua expulsão.

Nos pênaltis, Pirlo fez o primeiro da Itália e Wiltord empatou. Em seguida, Materazzi fez e Trezeguet mandou no travessão, deixando a Itália na frente. De Rossi e Abidal aproveitaram suas cobranças, assim como Del Piero e Sagnol. No pênalti decisivo, Grosso bateu no canto esquerdo de Barthez e deu o tetra aos italianos.

OS 11 TITULARES

Escalação da Itália: Buffon; Zambrotta, Canavarro, Materazzi, Grosso, Gattuso, Pirlo, Perrotta (Iaquinta), Camoranesi (Del Piero), Totti (De Rossi), Luca Toni. Técnico: Marcello Lippi.

Escalação da França: Barthez; Sagnol, Gallas, Thuram, Abidal, Makelele, Vieira (Diarra), Zidane, Ribéry (Trezeguet), Malouda, Henry (Wiltord). Técnico: Raymond Domenech.

A CAMPANHA DA ITÁLIA:

RODADA JOGO GOLS Primeira fase de grupos Itália 2 x 0 Pirlo, Iaquinta Primeira fase de grupos Itália 1 x 1 EIA Gilardino Primeira fase de grupos 0 x 2 Itália Materazzi, Inzaghi Oitavas de final Itália 1 x 0 Totti Quartas de final Itália 3 x 0 Zambrotta, Toni (2x) Semifinal Alemanha 0 x 2 Itália Grosso, Del Piero Final Itália 1 (5) x (3) 1 França Zidane

A CAMPANHA DA FRANÇA: