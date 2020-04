Onde assistir e que horas vai passar Figueirense x Fluminense, pela final da Copa do Brasil de 2007?

Confira as principais informações da final que consagrou o time carioca com o título inédito

Com os campeonatos paralisados devido ao surto do coronavírrus, o 'GloboEsporte.com' decidiu montar uma programação especial para a semana e anunciou diversas reprises que marcaram o futebol brasileiro.

Nesta quinta-feira (23), os torcedores do poderão relembrar a conquista inédita da Copa do de 2007, quando bateram o por 1 a 0, sob o comando do técnico Renato Gaúcho.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Figueirense 0 x 1 Fluminense DATA DO JOGO 6 de junho de 2007 DATA DA REPRISE Quinta-feira, 23 de abril de 2020 LOCAL Orlando Scarpelli - Florianópolis, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR E COMO ASSISTIR?



O duelo terá transmissão ao vivo no site GloboEsporte.com.

Para assistir aos jogos, o torcedor precisa realizar o login no site do GloboEsporte.com. Caso não seja cadastrado, irá precisar preencher um formulário gratuitamente para seguir.

SOBRE O DUELO DA FINAL DA COPA DO BRASIL 2007



Depois de 23 anos sem conquistar um título em competições nacionais do grupo de elite, o Fluminense consagrava-se campeão da em 2007.

Após ter empatado por 1 a 1 no primeiro jogo com o apoio de sua torcida, os cariocas venceram com o placar magro de 1 a 0 o Figueirense, com gol de Roger, o suficiente para levantar o inédito troféu.

Vice-campeão da Copa do Brasil em 2006 pelo , o técnico Renato Gaúcho também obteve seu primeiro título como treinador.



OS 11 TITULARES

Escalação do Figueirense: Wilson; Felipe Santana, Chicão e Vinícius (Edson); Anderson Luis (Fernandes), Diogo (Ramon), Henrique, Ruy, Cleiton Xavier e André ; Victor Simões

Técnico: Mário Sérgio

Escalação do Fluminense: Fernando Henrique; Carlinhos, Thiago Silva, Roger e Junior Cesar; Fabinho, Arouca, Cícero e Carlos Alberto (Thiago Neves); Alex Dias (Rafael Moura) e Adriano Magrão (David). Técnico: Renato Gaúcho

A CAMPANHA DO FIGUEIRENSE

RODADA JOGO Primeira fase (ida) Figueirense 3 x 2 Primeira fase (volta) Madureira 0 x 2 Figueirense Segunda fase (ida) Figueirense 0 x 0 Noroeste Segunda fase (volta Noroeste 1 x 4 Figueirense Oitavas de final (ida) Gama 2 x 4 Figueirense Oitavas de final (volta) Figueirense 2 x 1 Gama Quartas de final (ida) 2 x 2 Figueirense Quartas de final (volta) Figueirense 1 x 0 Náutico Semifinal (ida) Figueirense 2 x 0 Semifinal (volta) Botafogo 3 x 1 Figueirense Final (ida) Fluminense 1 x 1 Figueirense Final (volta) Figueirense 0 x 1 Fluminense

A CAMPANHA DO FLUMINENSE