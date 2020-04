Onde assistir e que horas vai passar Cruzeiro x Santos, pelo Campeonato Brasileiro de 2003?

Confira as principais informações da "final antecipada" do Brasileirão, que consagrou a equipe mineira campeã

Com os campeonatos paralisados devido ao surto do coronavírrus, o 'GloboEsporte.com' decidiu montar uma programação especial para a semana e anunciou diversas reprises que marcaram o futebol brasileiro.

Nesta quarta-feira (28), os torcedores do poderão relembrar a "final antecipada" do Campeonato Brasileiro de 2003, quando a venceu o por 3 a 0 e confirmou a liderança da competição.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro 3 x 0 Santos DATA DO JOGO 20 de setembro de 2003 DATA DA REPRISE Quarta-feira, 29 de abril de 2020 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR E COMO ASSISTIR?



Foto: Getty Images

Jogos históricos: veja as partidas que serão reprisadas pelo SporTV nesta quarta-feira https://t.co/NuFKl45I6b pic.twitter.com/nOCU0DB9LA — globoesportecom (de 🏠) (@globoesportecom) April 29, 2020

O duelo terá transmissão ao vivo no site GloboEsporte.com, além do canal SporTV, na TV fechada.

Para assistir aos jogos, o torcedor precisa realizar o login no site do GloboEsporte.com. Caso não seja cadastrado, irá precisar preencher um formulário gratuitamente para seguir.

SOBRE O DUELO



Foto: Reprodução

Em 2003, o Cruzeiro conquistou a Tríplice Coroa, sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo. Na ocasião, a Raposa encaminho o título do Brasileirão após vencer o Santos de Robinho.

Líder do Campeonato Brasileiro, com 58 pontos, a equipe mineira entrou no Mineirão para enfrentar o jovem time do Santos, empatado na liderança, mas em desvantagem no número de gols marcados (o Cruzeiro tinha nove a mais), e venceu por 3 a 0, com dois gols de Aristizábal e um de Felipe Melo.

OS 11 TITULARES

Escalação do Cruzeiro: Gomes, Maurinho, Cris, Thiago Gosling, Leandro, Maldonado (Felipe Melo), Augusto Recife, Wendel (Zinho), Alex, Aristizábal, Márcio Nobre (Alex Alves). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Escalação do Santos: Fábio Costa; Neném (Fabiano), Alex, André Luis, Léo, Daniel (Marcelo), Renato, Jerry (William), Elano, Robinho, Alexandre. Técnico: Emerson Leão.