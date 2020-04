Onde assistir e que horas vai passar Corinthians x Grêmio, pela final da Copa do Brasil de 2001?

Confira as principais informações da final que consagrou a equipe gaúcha

Com os campeonatos paralisados devido ao surto do coronavírrus, o 'GloboEsporte.com' decidiu montar uma programação especial para a semana e anunciou diversas reprises que marcaram o futebol brasileiro.

Nesta quarta-feira (22), os torcedores do poderão relembrar a conquista da Copa do de 2001, quando bateram o por 3 a 1, sob o comando do técnico Tite.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Corinthians 1 x 3 Grêmio DATA DO JOGO 17 de junho de 2001 DATA DA REPRISE Quarta-feira, 22 de abril de 2020 LOCAL Morumbi - , BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Grêmio

O duelo terá transmissão ao vivo no site GloboEsporte.com.

COMO ASSISTIR?

Para assistir aos jogos, o torcedor precisa realizar o login no site do GloboEsporte.com. Caso não seja cadastrado, irá precisar preencher um formulário gratuitamente para seguir.

Hoje tem reprise de

Corinthians 1 x 3 Grêmio pela final da 2001!



📱💻 @globoesportecom

⏰16h (de Brasília)

⏰16h (de Brasília)

SOBRE O DUELO DA FINAL DA COPA DO BRASIL 2001



Foto: Divulgação Grêmio

Em 2001, o Grêmio voltou a encarar o Corinthians na decisão da Copa do Brasil. Após ter perdido o título em 1995 dentro do Olímpico, os gaúchos deram a volta olímpica dentro da casa do Corinthians, seis anos depois.

Na partida de ida, os paulistas abriram 2 a 0, com gols de Marcelinho Carioca e Müller. Mas o Grêmio buscou o empate, com dois gols de Luís Mário. Uma semana depois, no Morumbi, o Tricolor, treinado por Tite, sagrou-se o primeiro tetracampeão da Copa do Brasil, numa vitória de 3 a 1.

OS 11 TITULARES

Escalação do Corinthians: Maurício; Rogério (Andrezinho), João Carlos, Scheidt, Kléber, Otacílio, Marcos Senna (Emerson Pereira), Ricardinho, Marcelinho Carioca, Ewerthon e Müller (Gil). Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Escalação do Grêmio: Danrlei; Marinho, Mauro Galvão (Alex Xavier) e Roger; Anderson Lima (Itaqui), Anderson Polga, Tinga, Zinho e Rubens Cardoso; Luís Mário (Fábio Baiano) e Marcelinho Paraíba. Técnico: Tite

A CAMPANHA DO CORINTHIANS

RODADA JOGO Primeira fase (ida) 1 x 3 Corinthians Segunda fase (ida) Corinthians 1 x 0 Goiânia Segunda fase (volta) Goiânia 1 x 3 Corinthians Oitavas de final (ida) Corinthians 8 x 1 -PI Oitavas de final (volta) Flamengo-PI 0 x 3 Corinthians Quartas de final (ida) Corinthians 0 x 0 -PR Quartas de final (volta) 0 x 1 Corinthians Semifinal (ida) Corinthians 2 x 0 Semifinal (volta) Ponte Preta 0 x 3 Corinthians Final (ida) Grêmio 2 x 2 Corinthians Final (volta) Corinthians 1 x 3 Grêmio

A CAMPANHA DO GRÊMIO