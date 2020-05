Onde assistir e que horas vai passar Brasil x EUA na final dos Jogos Pan-Americanos de 2007?

Globo vai reprisar neste domingo (10) o título conquistado pela seleção brasileira feminina, no Maracanã; veja mais informações

A paralisação das principais competições do futebol em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, fez com que várias emissoras readequassem sua programação de futebol com uma série de partidas históricas: a TV Globo é uma delas, e vem apostando nas reprises os títulos conquistados pela seleção brasileira - desta vez, a final do futebol feminino no Pan-Americano de 2007.

Na ocasião, a seleção brasileira venceu os EUA por 5 a 0, em pleno Maracanã, e o torcedor poderá relembrar neste domingo de Dia das Mães (10), a partir das 16h (de Brasília).

Veja informações da transmissão!

QUANDO É?

JOGO 5 x 0 EUA DATA DO JOGO 26 de julho de 2007 DATA DA REPRISE Domingo, 10 de maio de 2020 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO DA REPRISE 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá a transmissão da reprise na TV Globo, na TV aberta, com narração e comentários originais.

SOBRE A FINAL DO PAN-AMERICANO DE 2007



Foto: Getty Images

Com muita facilidade, o Brasil derrotou os por 5 a 0 e conquistou a medalha de ouro no torneio feminino de futebol dos Jogos Pan-Americanos de 2007, realizado no Rio de Janeiro.

Na final, o Brasil não encontrou muita resistência na seleção norte-americana, que disputou o Pan com sua equipe sub-20. Dono da melhor campanha do campeonato, o time brasileiro explorou bem as laterais.

Os gols foram marcados por: Marta, aos 18min, e Cristiane, aos 28min do primeiro tempo, além de Cristiane, aos 3min, Marta, aos 20min, e Daniela Alves, aos 30min do segundo tempo.

OS 11 TITULARES DA FINAL

Escalação do Brasil: Andréia; Aline, Renata Costa e Tânia; Elaine, Daniela Alves, Formiga, Marta e Rosana (Kátia Cilene); Cristiane (Pretinha) e Maycon. Técnico: Jorge Barcellos.

Escalação dos EUA: Naeher; Taylor, Fountain, Marshall e Wilmoth (Enyeart); Heath, Wright, Edwards e Nogueira; Cheney e O'Hara. Técnica: Jillian Jones.

A CAMPANHA DO BRASIL

RODADA JOGO GOLS 1ª Brasil 4 x 0 Daniela Alves (2x), Cristiane, Rosana 2ª Brasil 5 x 0 Kátia (2x), Daniela Alves, Marta, Cristiano 3ª Brasil 10 x 0 Cristiane (4x), Daniela, Marta (4x), Pretinha 4ª Brasil 7 x 0 Canadá Marta (5x), Rosana, Daniela Semifinal Brasil 2 x 0 Rosana (2x) Final Brasil 5 x 0 EUA Marta (2x), Cristiane (2x), Daniela

A CAMPANHA DOS EUA