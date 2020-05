Onde assistir e que horas vai passar Brasil x Espanha na final da Copa das Confederações de 2013?

Globo vai reprisar neste domingo (3) o título conquistado no Maracanã, um ano antes do Mundial do Brasil; veja mais informações

A paralisação das principais competições do futebol em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, fez com que várias emissoras readequassem sua programação de futebol com uma série de partidas históricas: a TV Globo é uma delas, e vem apostando nas reprises os títulos conquistados pela seleção brasileira - desta vez, a realizada no , em 2013.

Na ocasião, a seleção brasileira venceu a Espanha por 3 a 0, com dois gols de Fred e um de Neymar, em pleno Maracanã.

Veja informações da transmissão!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Brasil 3 x 0 DATA DO JOGO 30 de junho de 2013 DATA DA REPRISE Domingo, 3 de maio de 2020 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo será reprisado pela TV Globo, na TV aberta. A bola rola às 16h e o pré-jogo começa às 15h45 (horários de Brasília).

Vale destacar que Brasil x Espanha ainda terá a narração original, com Galvão Bueno.

SOBRE A FINAL DA COPA DAS CONFEDERAÇÕES DE 2013



Foto: Getty Images

Com direito a olé, o Brasil venceu a Espanha, até então atual campeã mundial e bicampeã europeia, por 3 a 0, com dois gols de Fred e Neymar. O time comandado por Felipão teve uma grande atuação no Maracanã, com mais de 70 mil torcedores presentes e levantou a taça.

Com Neymar sendo eleito o melhor jogador em campo, David Luiz também ganhou destaque após salvar a bola quase em cima da linha e evitar o gol dos espanhóis.

Mais artigos abaixo

OS 11 TITULARES DA FINAL

Escalação do Brasil: Júlio César; Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz e Marcelo; Luiz Gustavo, Paulinho (Hernanes) e Oscar; Hulk (Jadson), Neymar e Fred (Jô). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Escalação da Espanha: Casillas; Arbeloa (Azpilicueta), Sérgio Ramos, Piqué e Jordi Alba; Busquets, Xavi, Iniesta e Mata (Jesús Navas); Pedro e Fernando Torres (David Villa). Técnico: Vicente del Bosque.

A CAMPANHA DO BRASIL

RODADA JOGO GOLS 1ª Brasil 3 x 0 Neymar, Paulinho, Jô 2ª Brasil 2 x 0 Neymar, Jô 3ª 2 x 4 Brasil Dante, Neymar, Fred (2x) Semifinal Brasil 2 x 1 Fred, Paulinho Final Brasil 3 x 0 Espanha Fred (2x), Neymar

A CAMPANHA DA ESPANHA