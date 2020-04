Onde assistir e que horas vai passar Barcelona x Bayern de Munique, pela semifinal da Champions League 2014/15?

TNT tem preenchido parte de sua programação com jogos memoráveis da Liga dos Campeões

Com o futebol paralisado devido ao surto do coronavírrus , a TNT decidiu montar uma programação especial para a semana e anunciou a reprise do duelo entre e de Munique nesta terça-feira (28), às 16h (de Brasília).

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona 3 x 0 Bayern de Munique DATA DO JOGO 6 de maio de 2015 DATA DA REPRISE Terça-feira, 28 de abril de 2020 LOCAL Camp Nou - Barcelona, ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo no canal TNT, na TV fechada.

SOBRE O DUELO DA CHAMPIONS LEAGUE 2016/17



Foto: Getty Images

Na terça-feira (21), a partir das 16h (de Brasília), o torcedor poderá acompanhar o reencontro de Pep Guardiola, então técnico do Bayern de Munique, com o Barcelona, no primeiro jogo da semifinal da UCL.

Na ocasião, os catalães venceram por 3 a 0, com grande espetáculo de Lionel Messi em campo. Neymar também balançou as redes.

Mais times

Após eliminar os alemães, o Barcelona bateu a na final por 3 a 1 e conquistou o seu quinto título da .

Mais artigos abaixo

OS 11 TITULARES

Escalação do Barcelona: Ter Stegen; Daniel Alves, Piqué, Mascherano (Bartra), Jordi Alba; Busquets, Rakitic (Xavi), Iniesta (Rafinha); Messi, Luis Suárez, Neymar. Técnico: Luis Enrique.

Escalação do Bayern de Munique: Neuer; Rafinha, Benatia, Boateng, Juan Bernat; Xabi Alonso, Lahm, Schweinsteiger, Thomas Müller (Mario Götze), Thiago Alcântara; Lewandowski. Técnico: Pep Guardiola.

A CAMPANHA DO BARCELONA

RODADA JOGO Primeira rodada Barcelona 1 x 0 APOEL Segunda rodada 3 x 2 Barcelona Terceira rodada Barcelona 3 x 1 Quarta rodada Ajax 0 x 2 Barcelona Quinta rodada APOEL 0 x 4 Barcelona Sexta rodada Barcelona 3 x 1 PSG Oitavas de final (ida) 1 x 2 Barcelona Oitavas de final (volta) Barcelona 1 x 0 Manchester City Quartas de final (ida) PSG 1 x 3 Barcelona Quartas de final (volta) Barcelona 2 x 0 PSG Semifinal (ida) Barcelona 3 x 0 Bayern de Munique Semifinal (volta) Bayern de Munique 3 x 2 Barcelona Final Juventus 1 x 3 Barcelona

A CAMPANHA DO BAYERN DE MUNIQUE