Onde assistir e que horas vai passar Barcelona x Arsenal na final da Champions League 2005/06?

TNT tem preenchido parte de sua programação com jogos memoráveis da Liga dos Campeões

Com o futebol paralisado devido ao surto do coronavírrus, a TNT decidiu montar uma programação especial para a semana e anunciou a reprise do duelo entre e , na final da 2005/06, nesta quarta-feira (06), às 16h (de Brasília).

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona 2 x 1 Arsenal DATA DO JOGO 17 de maio de 2006 DATA DA REPRISE Quarta-feira, 6 de maio de 2020 LOCAL Stade de France - Paris, FRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O duelo terá transmissão ao vivo no canal TNT, na TV fechada.

SOBRE A FINAL DA CHAMPIONS LEAGUE 2005/06



Com dois gols em menos de cinco minutos, sendo o segundo marcado por Belletti, que saiu da reserva, o Barcelona derrotou o Arsenal por 2 a 1 na decisão da Liga dos Campeões, no Stade de France, em Paris.

Esta foi a quinta final da história do Barça na UCL, sendo o segundo título (o outro foi conquistado contra a , em 1992).

Depois, o Barça conquistou o troféu em mais três oportunidades: 2008/09, 2010/11 e 2014/15.

OS 11 TITULARES

Escalação do Barcelona: Victor Valdes - Oleguer (Belletti), Puyol, Marquez, Van Bronckhorst - Edmilson, Deco, Van Bommel (Larsson) - Giuly, Eto'o, Ronaldinho. Técnico: Frank Rijkaard.

Escalação do Arsenal: Lehmann - Eboué, Touré, Campbell, Ash. Cole - Hleb (Reyes), Fabregas (Flamini), Gilberto Silva, Pires (Almunia), Ljungberg - Henry. Técnico: Arsène Wenger.

A CAMPANHA DO BARCELONA

RODADA JOGO Primeira rodada 0 x 2 Barcelona Segunda rodada Barcelona 4 x 1 Terceira rodada Panathinaikos 0 x 0 Barcelona Quarta rodada Barcelona 5 x 0 Panathinaikos Quinta rodada Barcelona 3 x 1 Werder Bremen Sexta rodada Udinese 0 x 2 Barcelona Oitavas de final (ida) 1 x 2 Barcelona Oitavas de final (volta) Barcelona 1 x 1 Chelsea Quartas de final (ida) 0 x 0 Barcelona Quartas de final (volta) Barcelona 2 x 0 Benfica Semifinal (ida) 0 x 1 Barcelona Semifinal (volta) Barcelona 0 x 0 Milan Final Barcelona 2 x 1 Arsenal

A CAMPANHA DO ARSENAL