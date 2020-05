Onde assistir e que horas vai passar a reprise São Paulo x Corinthians na final do Paulistão 1998?

TV Bandeirantes vai exibir neste domingo o triunfo por 3 a 1 do Tricolor no Morumbi com gols de Raí e França

Com o futebol ainda paralisado em virtude da pandemia do novo coronavírus, a TV Bandeirantes anunciu a reprise do jogo do título do no de 1998. Na ocasião, o Tricolor derrotou o por 3 a 1 no Morumbi.

Veja informações da transmissão!

QUANDO É?

JOGO São Paulo 3 x 1 Corinthians DATA DO JOGO 10 de maio de 1998 LOCAL Estádio do Morumbi, em São Paulo DATA DA REPRISE Domingo, 24 de maio de 2020 HORÁRIO DA REPRISE 14h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A reprise será transmitida pela TV Bandeirantes, na TV aberta, dentro da faixa "você torceu aqui". A narração será a original - capitaneada por Luciano do Valle, com comentários de Rivellino e reportagens de Osvaldo Paschoal e Fernando Fernandes.

SOBRE A FINAL DO PAULISTÃO DE 1998

Derrotado por 2 a 1 no jogo de ida, o São Paulo chegava ao jogo decisivo precisando do triunfo para evitar o segundo vice estadual seguido para o arquirrival. E para isso contou com um reforço de peso: o ídolo Raí, de volta ao clube que o consagrou depois de quatro anos de sucesso no .

O meia chegou dias antes daquele 10 de maio e faria apenas um jogo na campanha do título: a grande final. Ovacionado pela torcida, retribuiu o carinho com o gol que abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo, de cabeça. Didi empataria aos 5 minutos da etapa final, mas , duas vezes, garantiria a festa tricolor - e terminaria na artilharia do torneio, com 12 gols.

OS 11 TITULARES DA FINAL

Escalação do São Paulo: Rogério Ceni; Zé Carlos, Capitão, Márcio (Bordon) e Serginho; Alexandre, Fabiano, Carlos Miguel (Gallo) e Raí (Aristizábal); França e Denílson.

Escalação do Corinthians: Nei, Rodrigo (Didi), Cris, Gamarra e Silvinho; Romeu (Edílson), Vampeta, Souza (Marcelinho Paulista) e Rincón; Marcelinho Carioca e Mirandinha.

*A CAMPANHA DO SÃO PAULO

RODADA JOGO 1ª rodada da segunda fase - Grupo 4 Santos 2 x 3 São Paulo 2ª rodada da segunda fase - Grupo 4 São Paulo 5 x 0 Rio Branco 3ª rodada da segunda fase - Grupo 4 Matonense 2 x 0 São Paulo 4ª rodada da segunda fase - Grupo 4 São Paulo 0 x 0 Portuguesa 5ª rodada da segunda fase - Grupo 4 São José 1 x 5 São Paulo 6ª rodada da segunda fase - Grupo 4 São Paulo 2 x 1 Santos 7ª rodada da segunda fase - Grupo 4 Rio Branco 0 x 4 São Paulo 8ª rodada da segunda fase - Grupo 4 São Paulo 3 x 1 Matonense 9ª rodada da segunda fase - Grupo 4 Portuguesa 1 x 3 São Paulo 10ª rodada da segunda fase - Grupo 4 São Paulo 6 x 1 São José Semifinal - ida 1 x 2 São Paulo Semifinal - volta São Paulo 3 x 1 Palmeiras Final - ida Corinthians 2 x 1 São Paulo Final - volta São Paulo 3 x 1 Corinthians

*A CAMPANHA DO CORINTHIANS

Fase JOGO 1ª rodada da segunda fase - Grupo 3 Corinthians 1 x 1 2ª rodada da segunda fase - Grupo 3 Mogi Mirim 0 x 1 Corinthians 3ª rodada da segunda fase - Grupo 3 Corinthians 1 x 1 Palmeiras 4ª rodada da segunda fase - Grupo 3 1 x 1 Corinthians 5ª rodada da segunda fase - Grupo 3 Corinthians 1 x 0 União São João 6ª rodada da segunda fase - Grupo 3 Ituano 2 x 3 Corinthians 7ª rodada da segunda fase - Grupo 3 Corinthians 5 x 2 Mogi Mirim 8ª rodada da segunda fase - Grupo 3 Palmeiras 1 x 1 Corinthians 9ª rodada da segunda fase - Grupo 3 Corinthians 3 x 1 Guarani 10ª rodada da segunda fase - Grupo 3 União São João 1 x 1 Corinthians Semifinal - ida Portuguesa 1 x 1 Corinthians Semifinal - volta Corinthians 2 x 2 Portuguesa Final - ida Corinthians 2 x 1 São Paulo Final - volta São Paulo 3 x 1 Corinthians

*No de 1998, os quatro grandes (Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos) estrearam no torneio já na segunda fase.