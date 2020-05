Onde assistir e que horas vai passar a reprise River Plate x Flamengo na final da Copa Libertadores de 2019?

Sem futebol ao vivo, Globo confirma retransmissão do título da equipe carioca neste domingo (17)

A paralisação das principais competições do futebol em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, fez com que várias emissoras readequassem sua programação de futebol com uma série de partidas históricas : a TV Globo é uma delas, e vem apostando nas reprises de jogos - desta vez, a final da de 2019.

Na ocasião, o venceu o de virada por 2 a 1, com gols de Gabigol.

Veja informações da transmissão!

QUANDO É?

JOGO River Plate 1 x 2 Flamengo DATA DO JOGO 23 de novembro de 2019 DATA DA REPRISE Domingo, 17 de maio de 2020 LOCAL Monumental de Lima - HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O duelo terá a retransmissão na TV Globo (Rio de Janeiro), na TV aberta.

COMO FOI A FINAL DA COPA LIBERTADORES DE 2019?



Em novembro de 2019, o torcedor rubro-negro enfim voltou a saborear um título de Libertadores. Depois de ter saído atrás no placar, o Flamengou contou com dois gols de Gabigol nos minutos finais para virar sobre os argentinos de forma emocionante.

A conquista veio com os seguintes resultados: 13 jogos, sete vitórias, três empates e três derrotas.

OS 11 TITULARES

Escalação do Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí, Filipe Luís; Willian Arão (Vitinho, aos 86'), Gerson (Diego, aos 66'); Arrascaeta (Piris da Motta, aos 94'), Éverton Ribeiro, Bruno Henrique; Gabriel Barbosa. Técnico: Jorge Jesus.

Escalação do River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Janier Pinola, Lucas Martínez, Milton Casco (Paulo Díaz, aos 77'); Ignacio Fernández (Julián Álvez, aos 69'), Exequiel Palacios, Enzo Pérez, Nico de la Cruz; Matías Suárez, Borré (Lucas Pratto, aos 75'). Técnico: Gallardo.

A CAMPANHA DO FLAMENGO

Fase JOGO GOLS Grupo D - 1ª rodada San José 0 x 1 Flamengo Gabriel Barbosa Grupo D - 2ª rodada Flamengo 3 x 1 Ribeiro, Gabriel Barbosa, Fernando Uribe Grupo D - 3ª rodada Flamengo 0 x 1 - Grupo D - 4ª rodada Flamengo 6 x 1 San José Diego, Ribeiro (2), Arrascaeta, Vitinho, Gutiérrez (contra) Grupo D - 5ª rodada LDU 2 x 1 Flamengo Bruno Henrique Grupo D - 6ª rodada Peñarol 0 x 0 Flamengo - Oitavas de final - ida 2 x 0 Flamengo - Oitavas de final - volta Flamengo 2 x 0 Emelec (4 a 2 nos pênaltis) Gabriel Barbosa (2) Quartas de final - ida Flamengo 2 x 0 Bruno Henrique (2) Quartas de final - volta Internacional 1 x 1 Flamengo Gabriel Barbosa Semifinal - ida 1 x 1 Flamengo Bruno Henrique Semifinal - volta Flamengo 5 x 0 Grêmio Bruno Henrique, Gabriel Barbosa (2), Pablo Marí, Rodrigo Caio Final River Plate 1 x 2 Flamengo Gabriel Barbosa (2)

