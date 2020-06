Onde assistir e que horas vai passar a reprise Palmeiras x Corinthians na final do Brasileirão de 1994?

Neste domingo (17), Band confirma retransmissão do bicampeonato nacional do Palmeiras, que contava com os craques Rivaldo, Evair e Roberto Carlos

A paralisação das principais competições do futebol em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, fez com que várias emissoras readequassem sua programação de futebol com uma série de partidas históricas : a Band é uma delas, e vem apostando nas reprises de jogos históricos - desta vez, a final do Brasileirão de 1994.

Após vencer o primeiro jogo da final por 3 a 1, o garantiu o bicampeonato nacional com um empate por 1 a 1 diante o em mais uma grande atuação de Rivaldo.

Veja informações da transmissão!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Palmeiras 1 x 1 Corinthians DATA DO JOGO 18 de dezembro de 1994 DATA DA REPRISE Domingo, 28 de junho de 2020 LOCAL Pacaembu - , BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto:Alexandre Schneider/Getty

O duelo terá transmissão ao vivo da TV Bandeirantes, na TV aberta.

COMO FOI A FINAL DA COPA LIBERTADORES DE 2019?



Foto: Divulgação SE Palmeiras

Após vencer o Brasileirão de 1993, o Palmeiras chegava em mais uma final da competição com a forte equipe formada em parceria com a Parmalat. Em 1994, o craque do Palmeiras vinha sendo Rivaldo, contratado após passagem pelo Corinthians. E na final, a ‘lei do ex’ não perdoou.

A primeira partida terminou com vitória alviverde por 3 a 1, com dois gols de Rivaldo. Na partida decisiva, mais um gol do camisa 10 garantiu o empate por 1 a 1 que deu o bicampeonato nacional ao Palmeiras.

OS 11 TITULARES

Escalação do Palmeiras: Velloso; Cláudio, Antônio Carlos, Cléber, Wagner, César Sampaio, Flávio Conceição (Amaral), Rivaldo, Zinho, Edmundo (Tonhão) e Evair. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Mais artigos abaixo

Escalação do Corinthians: Ronaldo Giovanelli; Paulo Roberto, Gralak, Henrique, Branco, Souza (Tupãzinho), Marcelinho Paulista, Luizinho, Marcelinho Carioca, Marques e Viola. Técnico: Jair Pereira.

Gols: Rivaldo (Palmeiras); Marques (Corinthians).

A CAMPANHA DO PALMEIRAS

RODADA JOGO GOLS Quartas de final 1 x 2 Palmeiras Souza; Roberto Carlos e Maurílio Quartas de final Palmeiras 2 x 1 Bahia César Sampaio e Evair; Rivelino Semifinal Palmeiras 3 x 1 Cléber, Zinho e Evair; Júlio Cesar Semifinal Guarani 1 x 2 Palemiras Fábio Augusto; Rivaldo (2x) Final Corinthians 1 x 3 Palmeiras Rivaldo (2x) e Edmundo; Marques Final Palmeiras 1 x 1 Corinthians Rivaldo; Marques

A CAMPANHA DO CORINTHIANS