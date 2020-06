Onde assistir e que horas vai passar a reprise Palmeiras x Vitória na final do Brasileirão de 1993?

A Gazeta vai retransmitir a final que deu o título do Campeonato Brasileiro ao Verdão

Com o futebol paralisado brasileiro ainda começando a voltar depois da pausa forçada pelo coronavírus, a TV Gazeta decidiu seguir a programação especial com reprises de jogos históricos. Neste próximo domingo (28), os torcedores do vão poder rever a conquista do Campeonato Brasileiro, em cima do , às 21h (de Brasília).

JOGO Palmeiras 2 x 0 Vitória DATA DA REPRISE Domingo, 28 de junho de 2020 LOCAL Morumbi - , BRA HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR

Foto:Alexandre Schneider/Getty

O duelo terá transmissão da TV Gazeta, na TV aberta.

ESCALAÇÕES

PALMEIRAS



Foto: Divulgação SE Palmeiras

Sérgio; Gil Baiano, Antônio Carlos, Cléber e Roberto Carlos; César Sampaio, Mazinho, Edílson e Zinho; Edmundo e Evair. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

CORINTHIANS

Dida; Rodrigo, João Marcelo, e Renato Martins; Gil Sergipano, Roberto Cavalo, Paulo Isidoro e Giuliano. Claudinho e Alex Alves. Técnico: Fito Neves.

OS GOLS

Foto:Palmeiras/ Divulgação

Depois do Palmeiras ter vencido o Vitória no primeiro jogo da final por 1 a 0, o recebeu o com a vantagem do empate. Tendo um timaço em mãos, fez mais do que isso: dominou a partida e venceu por 2 a 0, com gols de Evair e Edmundo, ambos no primeiro tempo.

A CAMPANHA DO PALMEIRAS

RODADA JOGO 1ª fase -SP 1 x 1 Palmeiras 1ª fase Palmeiras 3 x 0 Sport 1ª fase 1 x 1 Palmeiras 1ª fase 3 x 1 Palmeiras 1ª fase Palmeiras 1 x 0 1ª fase 2 x 4 Palmeiras 1ª fase Palmeiras 2 x 0 1ª fase Palmeiras 3 x 1 Guarani-SP 1ª fase Sport 1 x 2 Palmeiras 1ª fase Vasco 0 x 1 Palmeiras 1ª fase Palmeiras 3 x 1 Grêmio 1ª fase Atlético-MG 2 x 3 Palmeiras 1ª fase Palmeiras 0 x 1 Santos 1ª fase Palmeiras 2 x 1 Fluminense 2ª fase Palmeiras 1 x 1 São Paulo 2ª fase Guarani-SP 1 x 2 Palmeiras 2ª fase -PA 1 x 2 Palmeiras 2ª fase Palmeiras 3 x 0 Guarani-SP 2ª fase São Paulo 0 x 2 Palmeiras 2ª fase Palmeiras 0 x 0 Remo-PA Final Vitória 0 x 1 Palmeiras Final Palmeiras 2 x 0 Vitória

A CAMPANHA DO VITÓRIA