Onde assistir e que horas vai passar a reprise Grêmio x Peñarol na final da Copa Libertadores de 1983?

Sem futebol, Globo confirma retransmissão do jogo em que o Grêmio conquistou pela primeira vez as Américas

A paralisação das principais competições do futebol em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, fez com que várias emissoras readequassem sua programação de futebol com uma série de partidas históricas: a TV Globo é uma delas, e vem apostando nas reprises de jogos - desta vez, a final da de 1983.

Na ocasião, o conquistou o título inédito ao vencer o Penãrol por 2 a 1.

Veja informações da transmissão!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Grêmio 2 x 1 DATA DO JOGO 28 de julho de 1983 DATA DA REPRISE Domingo, 17 de maio de 2020 LOCAL Estádio Olímpico Monumental - Alegre, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá a retransmissão na TV Globo (Rio de Janeiro), na TV aberta.

COMO FOI A FINAL DA COPA LIBERTADORES DE 1983?



Foto: Grêmio Acervo

O Grêmio conquistou o seu primeiro título da Copa Libertadores de 1931 após ter empatado o primeiro jogo por 1 a 1 no , e ter vencido o segundo jogo em casa por 2 a 1.

A equipe gaúcha saiu na frente antes dos 10 primeiros minutos: Casemiro meia invadiu a área e chutou cruzado. Após a bola passar na frente do gol, Caio, de carrinho, mandou para o fundo das redes.

O Peñarol ainda igualou o marcador aos 25 minutos do segundo tempo com Morena, mas César, aos 32, confirmou o troféu para o Grêmio.

Mais artigos abaixo

OS 11 TITULARES

Escalação do Grêmio: Mazzaropi, Paulo Roberto, Baidek, Hugo de León, , Casemiro Mior, Osvaldo, Caio (César), Renato Portaluppi, Tita e Tarciso. Técnico: Valdir Atahualpa Ramírez Espinosa.

Escalação do Peñarol: Gustavo Fernandez, Walter Olivera, Nelson Gutierrez, Nestor Montelongo, Victor Diogo, Miguel Bossio, Walkir Silva, Saralegui, Fernando Morena, Jose Salazar e Venâncio Ramos. Técnico: Hugo Bagnullo.

A CAMPANHA DO GRÊMIO

RODADA JOGO Primeira fase Grêmio 1 x 1 Primeira fase Blooming 0 x 2 Grêmio Primeira fase Bolívar 1 x 2 Grêmio Primeira fase Grêmio 2 x o Blooming Primeira fase Grêmio 3 x 1 Bolívar Primeira fase Flamengo 1 x 3 Grêmio Semifinal (Grupo 1) Grêmio 2 x 1 Estudiantes La Plata Semifinal (Grupo 1) América de Cali 1 x 0 Grêmio Semifinal (Grupo 1) Grêmio 2 x 1 América de Cali Semifinal (Grupo 1) Estudiantes de La Plata 3 x 3 Grêmio Final (ida) Peñarol 1 x 1 Grêmio Final (volta) Grêmio 2 x 1 Peñarol

A CAMPANHA DO PEÑAROL